 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oğuz Savaş, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Oğuz Savaş, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekibi Çayırova Belediyesi Takımı'nda forma giyen Oğuz Savaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Savaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasından seçim yaparken, Gazze ve deprem kategorilerindeki fotoğrafların seçimini zor bulduğunu belirtti.

Oğuz Savaş, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi
17.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:42
Abone Ol

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekibi Çayırova Belediyesi Takımı'nda forma giyen tecrübeli pivot Oğuz Savaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Savaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" fotoğrafını seçen Savaş, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" ve Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğraflarını tercih etti.

Savaş, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha Gayret" ve Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğraflarını tercih ederken, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze ve Deprem kategorilerindeki fotoğrafları seçmek zordu"

Oğuz Savaş, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, seçkide yer alan fotoğraflardan övgüyle bahsetti.

Seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Savaş, "Bu sene eklenen Gazze ve deprem kategorilerindeki fotoğrafları seçmek zordu. Bu kategorilerdeki fotoğraflara bakmak biraz zordu. Bakarken gerçekten zorlandığım fotoğraflar oldu. Gazze'de yaşananlarla ilgili fotoğraflarda çoğunlukla çocukların olduğu fotoğraflar vardı. Ben de baba olduğum için bakarken zorlandım." diye konuştu.

Savaş, diğer kategorilerde de etkileyici karelerin bulunduğunu belirterek, "Bence çok anlamlı bir yarışma olmuş. İnşallah güzel bir sonuç çıkar ortaya." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Oğuz Savaş, basketbol, Türkiye, Deprem, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğuz Savaş, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika


11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor

Son Dakika
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Oğuz Savaş, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement