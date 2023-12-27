Oğuzhan Karatürk, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü oldu

Oğuzhan Karatürk, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü görevine getirildi.

TAV açıklamasına göre, 2006'dan bu yana TAV Havalimanları bünyesinde çeşitli kademelerde görevler üstlenen Karatürk, 2021'den bu yana Milas- Bodrum Havalimanı'nda Terminal İşletme Koordinatörü olarak görev yaptı.

Oğuzhan Karatürk, Ömer Sözener'in yıl sonunda İşletme Koordinatörlüğü görevinden ayrılmasıyla doğan sorumlulukları devralacak ve yeni görevine 1 Ocak 2024'te başlayacak.

Karatürk, 2004'te Kırgızistan Manas Üniversitesi'nden mezun oldu, 2003-2004 arasında ilk olarak Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi'nde Genel Müdür Sekreterliği görevini üstlendi.

Ardından Karatürk, 2004-2005 yıllarında Batı Anadolu Çimento AŞ'de sırasıyla İhracat ve Satış Sorumlusu olarak görev aldı.

2006'da havacılık sektörüne geçerek, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kariyerine devam eden ve 2015'e kadar Havacılık Alan Tahsis ve Sözleşmeler Şefi olarak görev yapan Karatürk, 2015'ten 2021'e kadar aynı havalimanında Terminal İşletme Müdürü olarak görev yaptı.

2021'den itibaren Milas-Bodrum Havalimanı'nda Terminal İşletme Koordinatörü olarak çalışan Karatürk, İngilizce'nin yanı sıra Rusça ve Kırgızca biliyor.

Açıklamaya göre, Akdeniz'in popüler turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın ikinci havalimanı olan Gazipaşa- Alanya, bölgenin doğusuna doğrudan ulaşım imkanı sunuyor. TAV Havalimanları, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın işletme hakkı için açılan ihaleyi Ağustos 2007'de kazandı.

Şirketin gerçekleştirdiği yatırımlarla terminal binası üç kat büyütüldü, apron park kapasitesi iki katına çıkarıldı ve pist uzatılarak havalimanı geniş gövdeli uçakların kullanımına uygun hale getirildi.

TAV Mayıs 2036'ya kadar havalimanını işletme hakkına sahip bulunuyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı 2023'ün Ocak-Kasım döneminde toplam 829 bin 822 yolcuya hizmet verdi.