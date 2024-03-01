Uğur Kurt\'un cemevinde öldürülmesine ilişkin davada karar! Polis memuruna 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

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Leonardo Di Caprio ile birlikte olan Playboy modelinden olay cinsel ilişki itirafı

Okmeydanı'nda 2014 yılında bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne neden olmaktan 12 bin 100 lira para cezasına çarptırılan polis Sezgin K., Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrasında görülen davada bu kez 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP İL BAŞKANI DA DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis Sezgin K., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt ve taraf avukatları geldiler. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.