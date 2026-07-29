Okonjo-Iweala'dan Afrika'ya Yatırım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okonjo-Iweala'dan Afrika'ya Yatırım Çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DTÖ Genel Direktörü, Afrika'nın ekonomik dayanıklılığını artırmak için yapay zeka ve kritik maden yatırımlarını artırması gerektiğini vurguladı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Afrika ülkelerine küresel ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale gelebilmeleri için yapay zeka, yenilenebilir enerji ve kritik madenlerin işlenmesine yönelik yatırımları artırmaları çağrısında bulundu.

Okonjo-Iweala, Nijerya'nın başkenti Abuja'da 7. Afrika Yükselen Piyasalar Forumu'nda konuştu.

Afrika'nın küresel ekonomide yaşanan yeni dönüşüm sürecinin merkezinde yer alması gerektiğini söyleyen Okonjo-Iweala, aksi takdirde kıtanın bir kez daha geride kalma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Okonjo-Iweala, Afrika ülkelerine küresel ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale gelebilmeleri için yapay zeka, yenilenebilir enerji ve kritik madenlerin işlenmesine yönelik yatırımları artırmaları çağrısı yaptı.

Kovid-19 salgını, enflasyon, tedarik zinciri aksaklıkları ve jeopolitik krizlerin ardından Afrika ekonomilerinin toparlanma sürecinde olduğunu dile getiren Okonjo-Iweala, mevcut büyüme hızının kıtanın hızla artan nüfusuna yeterli istihdam ve refah sağlamaya yetmeyeceğini ifade etti.

Okonjo-Iweala, Afrika'nın yalnızca ham madde ihraç eden bir kıta olmaktan çıkması gerektiğini vurgulayarak, hükümetlere dijital altyapı, eğitim, araştırma-geliştirme, yapay zeka ve yenilenebilir enerji alanlarında stratejik yatırımlar yapmaları çağrısında bulundu.

Kıtanın sahip olduğu lityum, kobalt, manganez, grafit ve nadir toprak elementleri gibi kritik madenlerin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gerektiğine değinen Okonjo-Iweala, bunun, Afrika'nın yeşil ve dijital ekonomide önemli bir üretim ve yatırım merkezi haline gelmesi için tarihi bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Okonjo-Iweala, hükümetlerin yatırım ortamını iyileştirecek politikalar uygulaması ve yerel sanayileri güçlendirmesi halinde Afrika'nın küresel kritik maden tedarik zincirinde daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini belirtti.

Artan kamu borçlarının ekonomik dönüşümü zorlaştırdığına dikkati çeken Okonjo-Iweala, mali disiplinin korunması ve kamu kaynaklarının sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek üretken yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Okonjo-Iweala, dünyada ülkelerin yapay zeka teknolojileri ile elektrikli araçlar, bataryalar ve yarı iletken üretiminde kullanılan kritik madenlere erişim konusunda yoğun rekabet içinde olduğunu, Afrika'nın bu küresel dönüşümü ekonomik kalkınma fırsatına çevirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dünya Ticaret Örgütü, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Afrika, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okonjo-Iweala'dan Afrika'ya Yatırım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
Türkiye’den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?

23:21
Fed’in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
23:00
Fenerbahçe Polonya’da turladı İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
22:54
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
22:01
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
21:34
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 00:48:59. #7.13#
SON DAKİKA: Okonjo-Iweala'dan Afrika'ya Yatırım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.