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Oksijen tüpü patladı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Oksijen tüpü patladı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Bursa'da Covid-19 tedavisi için kullanılan oksijen tüpü, gaz sıkışması sonucu patladı. Patlama sonucu yaralanan iki kişi, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından uzmanlar, oksijen tüplerinin evde bulundurulmaması gerektiğini vurguladı.

11.12.2023 - 22:38,
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BURSA'da, Covid-19 pandemisinde eve tedavi için alınan oksijen tüpü, gaz sıkışması nedeniyle patladı. Odayı saran alevlerin arasında kalarak yaralanan Atakan Yazar (42) ile yeğeni Tuğra Yazar (17), Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi edildi.

Olay, 27 Kasım'da Karacabey ilçesi Boğazköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Covid-19 pandemisi sırasında tedavi amacıyla alınan oksijen tüpü, gece saatlerinde gaz sıkışması nedeniyle patlarken, Atakan Yazar ile yeğeni Tuğra Yazar alevler içinde kaldı. Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülürken, vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan amca ile yeğeni, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

'GÜVENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUK'

Amca ile yeğeni tedavilerinin ardından taburcu olurken, oksijen tüpünü Covid-19'a yakalanan ve hayatını kaybeden ağabeyinin tedavisi için aldıklarını söyleyen Atakan Yazar, 'Oksijen tüpünü 2021 yılı Mayıs ayında pandemi nedeni ile aldık. Oksijen tüpü evde duruyordu. Biz güvenli olduğunu düşünmüştük. Böyle tehlike yaratabileceğine ihtimal vermedik. Yaklaşık 2 yıl sonra, hiç anlamadığımız bir anda, bir gece birdenbire alevlendi. Yeğenimle beraberdik. Yeğenimi koruma amaçlı ben biraz ittirdim. Kendim daha çok üstüne kapanmaya çalıştım. Ama alevler çoktu. Bir şekilde odadan çıkmayı başardık o anda. Tabii yangın büyüdü ve çok zarar verdi. Durmadan devam etti. Oksijen tüpünün çok güvenli olduğunu düşünüyorduk ama değilmiş. Böyle şeyleri evde bulunduracaksak da kesinlikle teknik bilgiye sahip kişilerin yardımı ile yapılması gerekiyor' dedi.

'KULLANILMIYORSA EVDE BULUNDURMAYIN'

Oksijen tüplerini evde bulundurmanın ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirten Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Sabriye Dayı ise 'İnsanlar, covid pandemisinde kullanılan bu oksijen tüplerinin zararsız olduğunu ve evde kalabileceğini düşünüyorlar. Ancak bunlar basınçlı tüpler. Bir şekilde uzun süre kalımda bir sıkıntı, kaçak olabilir. Farklı bir mekanizması bozulabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kullanılmıyorsa, oksijen tüplerinin evden uzaklaştırılması gerekiyor. Eğer bir hasta için kullanılıyorsa, bununla ilgili teknik desteğin aralıklarla alınması lazım' diye konuştu. (DHA)

Oksijen tüpü patladı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Oksijen tüpü patladı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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