 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oktay Derelioğlu ve eşi trafikte saldırıya uğradı, sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Oktay Derelioğlu ve eşi trafikte saldırıya uğradı, sanıklar hakim karşısına çıktı

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldıranlar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların savunmalarında, olayın nasıl gerçekleştiği konusunda farklı ifadeleri bulunuyor. Oktay Derelioğlu, camların kapalı olduğunu ve aralarında küfürleşme olmadığını belirtirken, sanıklar ise kendilerine saldırıldığını iddia etti. Davanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Oktay Derelioğlu ve eşi trafikte saldırıya uğradı, sanıklar hakim karşısına çıktı
10.01.2024 - 13:23,
Abone Ol

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldıranlar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Nurettin Karaçoban savunmasında, 'Sinkaflı küfür ederek bana saldırmaya başladı. Yere düştüm. Yerden kalktıktan sonra saldırmaya devam etti. Eşi de bana tekme attı. Aramızda yaşanan arbede nedeniyle birlikte yere düştük. Darbettiğim iddialarını kabul etmiyorum" dedi. Oktay Derelioğlu ise, "Camlar kapalıydı. Aramızda herhangi bir küfürleşme olmadı. Arabamın kapısını açmaya çalıştı. Elleri cebindeydi. Silahla geleceğini tahmin ettim. Kapıyı açtım. Bana saldırdı" diye konuştu..

5 Aralık 2023 Salı günü Kadıköy Erenköy Mahallesinde trafik tartışmasında çıkan kavgada Oktay Derelioğlu yaralanmıştı.

Olay sonrasından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

İDDİALARI KABUL ETMİYORUM

Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Zekai Karaçoban, 'Olay günü trafiğin tek şeride düştüğü esnada aracı ile önümüze kırdı. Aracın içinden bana sinkaflı küfür etti. Ben kendisine her hangi bir küfür etmedim. Sadece aynısını iade ediyorum dedim. Abim Nurettin, benim önüme kırdığını gördü ve arabasının yanına gittiğini gördüm. Aralarında arbede yaşandı. Ben de yanlarına gittim ve tarafları ayırmaya çalıştım. Arbede sırasında birlikte yere düştük. Darp iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

'EŞİ DE BANA TEKME ATTI"

Sanık Nurettin Karaçoban savunmasında, 'Olay günü mal gelecekti onu bekliyordum. Müştekinin içinde bulunduğu beyaz bir aracın kardeşim Zekai'nin bulunduğu aracı sıkıştırdığını gördüm. Olayı anlamak için aracın yanına gittim. Müşteki sinkaflı küfür ederek bana saldırmaya başladı. Yere düştüm. Yerden kalktıktan sonra saldırmaya devam etti. Müştekinin eşi de bana tekme attı. Aramızda yaşanan arbede nedeniyle birlikte yere düştük. Müştekiyi darp ettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Bu olay nedeniyle haksız durumuna düştüm. Müştekinin açıklamaları ile maganda durumuna düştüm Olay 1 dakikadan daha az sürdü" dedi.

'DİĞER SANIK İLE BİRLİKTE BENİ DARP ETTİLER"

Duruşmada söz verilen Oktay Derelioğlu ise, 'Olay günü yanımda eşim vardı. Birlikte hastaneye gidiyorduk. Tek şeritli yolda ilerliyordum. Sanık Zekai'nin kullanmış olduğu araçtan yol istedim. İki kere sinyal verdim. Geçmeme izin vermedi. Eşim sanığın kullanmış olduğu aracın arabama vurduğunu söyledi. Aracımı durdurdum. Sanık Zekai aracını arabamın önüne kırdı. Diğer sanık Nurettin'in koşarak yanıma geldiğini gördüm. Camlar kapalıydı. Aramızda herhangi bir küfürleşme olmadı. Arabamın kapısını açmaya çalıştı. Elleri cebindeydi. Silahla geleceğini tahmin ettim. Kapıyı açtım. Bana saldırdı. Kendimi savunmaya çalıştım. Diğer sanık ile birlikte beni darp ettiler. Yere düştüm ve omzumdan yaralandım" ifadelerini kullandı. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Oktay Derelioğlu, Kadıköy, Aralık, Ceza, Trafik, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oktay Derelioğlu ve eşi trafikte saldırıya uğradı, sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:15:14. #1.11#
SON DAKİKA: Oktay Derelioğlu ve eşi trafikte saldırıya uğradı, sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement