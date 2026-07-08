Fuat Oktay: Türkiye NATO'da merkezi ve dengeleyici rol üstleniyor

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "Allies in Ankara - Müttefikler Ankara'da" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin değişen uluslararası güvenlik ortamında NATO içinde merkezi ve dengeleyici bir rol üstlendiğini belirterek, müttefikler arasında savunma sanayine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde Ankara Palas'ta düzenlenen "Allies in Ankara - Müttefikler Ankara'da" programına katıldı.

Program kapsamında düzenlenen "Soğuk Savaş Sonrası Düzenin Ötesinde: Stratejik Belirsizlik Çağında Yön Belirleme" konulu panelde konuşan Oktay, değişen uluslararası sistemin getirdiği belirsizliklere karşı Türkiye'nin hazırlıklı olduğunu belirtti. Oktay, Türkiye'nin sadece NATO'nun güney kanadını korumanın çok ötesinde ittifakın tam merkezinde ağırlığını hissettirdiğini, hem bölgesinde hem de NATO içinde dengeleyici bir rol oynadığını vurguladı.

Türk savunma sanayindeki gelişimin NATO'nun gücüne katkı sağladığını ifade eden Oktay, ittifak üyeleri arasında savunma sanayine yönelik yaptırımlar olmaması gerektiğini vurguladı. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Oktay, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Bu önemli etkinliğin, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği günümüzde, ittifak içi dayanışmayı güçlendirmek ve ortak meydan okumalara karşı iş birliğimizi artırmak adına önemli bir katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.