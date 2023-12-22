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Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada

Amasya'da okul bahçesinde oynarken kalbi duran 13 yaşındaki öğrenciye öğretmeni müdahale etti. İlk yardım eğitimi alan öğretmen, kalp masajı ve suni teneffüsle öğrencisini yaşama döndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada
22.12.2023 - 23:06,  Güncelleme: 23:17
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Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada

AMASYA - Amasya'da okul bahçesinde oynarken yere yığılması sonrasında kalbi duran 13 yaşındaki öğrenciye öğretmeni müdahale etti. Katıldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği kalp masajı ve suni teneffüsle öğrencisini yaşama bağlayan Hüseyin Aktaş'ın hayat kurtardığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir anda yere yığıldı

Plevne Ortaokulu öğrencisi Çetin Çelebi, 15 Aralık günü teneffüs esnasında okul bahçesinde arkadaşlarıyla koşup oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bir süre sonra ayağa kalkmaya çalıştı. Sonra sendeleyerek arkadaşlarının endişeli bakışları arasında yeniden yere düştü. Kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi nöbetçi öğretmen Anıl Şenol Torbacı yaptı. Bir arkadaşı da montunu çıkartıp başının altına yerleştirdi. Koşuşan öğrenciler ambulans çağrılması için okul idarecilerine bilgi verdi.

3 dakika boyunca ilk yardım uyguladı

O sırada ilk yardım eğitimi bulunan Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş hızla geldi. Hareketsiz yatan öğrenciyi kontrol edip önce kalp masajı sonra suni teneffüs yapmaya başladı. 3 dakika boyunca uyguladığı müdahaleyle öğrenci yeniden nefes almaya başladı. Acil sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine ambulansla önce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci daha sonra hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandı. Durumunun iyiye gitmesine üzerine tedavisine serviste devam edildi.

"İlk yardım eğitimi almıştım. İçimdeki hissiyatı anlatmam mümkün değil"

İlk defa karşılaştığı bu olayda hayatını kurtardığı öğrencisi ve ailesiyle telefonda görüntülü görüşme yapan 41 yaşındaki Aktaş, "Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği ilk yardım eğitimlerine katılmıştım. Bu durumla da karşılaşınca eğitimlerde görüp uyguladığımız suni teneffüs ve kalp masajını yaptım. Bir süre sonra öğrencimin nefes refleksi tekrar geldiğinde içimdeki hissiyatı anlatmam mümkün değil. Çok mutluyum" dedi.

"Hüseyin hocamız yetişti"

Öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra endişeyle beklediği anları hatırlatan nöbetçi öğretmen Anıl Şenol Torbacı, "Bir an işin ucu nereye varacak diye düşündüm. Öğrencimiz şanslı. Çünkü Hüseyin hocamız yetişti. Ambulans da zamanında geldi" diye konuştu.

Okul müdürü İbrahim Malkoç da, "40 yıllık eğitimciyim. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Öğretmenlerimle, öğrencilerimle duyarlı davranışlarından dolayı gurur duyuyorum. İnşallah Çetin evladımız da iyileşerek en kısa sürede aramıza katılır" şeklinde konuştu.

"Meslektaşımızla gurur duyuyoruz"

Olayı duyar duymaz hastaneye gidip öğrencinin tedavisini takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise öğretmenlere verilen uygulamalı ilk yardım eğitiminin hayati önemi ve sonucunu bu olayda gördüklerini söyledi. Türkmen, "Öğretmenimizin hayat kurtaran müdahalesini, bahçede ilk andan itibaren canhıraş gayretini görmek bir meslektaşı olarak bizleri gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Amasya, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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