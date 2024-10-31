Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan banka yorgun mermi isabet etti.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ndeki Adeka Ortaokulu'nda öğrenciler, bahçede yer alan banklardan birinde mermi çekirdeği bulunduğunu gördü.
Öğrencilerin haber verdiği okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, yorgun merminin isabet ettiği bölgede inceleme gerçekleştirdi.
Polis, yorgun merminin nereden geldiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Son Dakika › Güncel › Okul Bahçesine Yorgun Mermi Isabet Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?