Okul güvenliği protokolü imzalandı, 31 bin bahçe görevlisi ilk kez istihdam edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim-öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi, maksadı bundan ibaret." dedi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) "Okul Güvenliği" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Bakan Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı, 81 ilin valisi de video konferans sistemi üzerinden iştirak etti.

Bakan Çiftçi, programda, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Arasında Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü'ne ilişkin konuştu.

Çiftçi konuşmasında, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, eğitim öğretim yılının geçen hafta başladığını anımsattı.

Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları arasındaki protokolün hayata geçirilmesiyle ilgili değerlendirme yapacaklarını belirten Çiftçi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının okullarda aldığı tedbirlerin bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, geçen yıl Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselerden sonra bu sene okul güvenliği ile ilgili tedbirleri artırdıklarını dile getirerek, "Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili ilk defa bu sene okullarımızda 31 bin bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk. Bundan dolayı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Öğrencilerimizin sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz"

İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliğiyle ilgili tekrar risk analizi yaparak 1. ve 2. dereceden okullarda polisi görevlendirdiklerini ve sürekli görev yaptıklarını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"3. dereceden ve 4. dereceden riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var; okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar. Bu tedbirlerin dışında okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri zaman zaman düzenli aralıklarla denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz, metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Bunların neticesinde inşallah 2026-2027 eğitim-öğretim yılının daha huzurlu, daha güvenli geçmesini niyaz ediyoruz.

Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim-öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi, maksadı bundan ibaret."

Çiftçi, velilere de büyük görevler düştüğünü ifade ederek, "Velilerimize sesleniyorum; onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor; bunları mutlaka gözlemlesinler. Yine çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, okuldan çıktıktan sonra internet kafelere veya oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Bu şekilde olursa, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. İnşallah huzurlu bir şekilde bu eğitim-öğretim yılının da sona ermesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

"Operasyonlarımızın devamı gelecek"

Protokolün hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen bakanlara teşekkür eden Çiftçi, okul ve üniversitelerin güvenliğini sağlamak için geçen hafta pazartesi günü sabaha karşı Adalet Bakanlığı ile ortak bir operasyon yaptıklarını anımsatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu operasyonlardan birincisi siber aleme yönelik, bu alemden eleman devşirmeye yönelik olarak çocuklarımızın güvenliğini tehdit edici mahiyette olan çetelere yönelik olarak bir operasyondu ve bunun neticesinde de 1008 kişi gözaltına alınmış oldu. Yine aynı gün içerisinde yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, 3. nesil suç örgütlerine yönelik olarak da ayrı bir operasyon oldu. O operasyon neticesinde de toplam 2 bin 447 kişi gözaltına alınmış oldu. Böylece bir gün içerisinde okulların güvenliğini sağlamaya yönelik olarak toplam 3 bin 500 kişiyi gözaltına almış olduk ve bunları adli mercilere çıkardık.

Ben bundan sonra da okulların civarında, etrafında, üniversitelerimizde, öğrenci yurtlarının civarında hem sokaklarımızda fiziki alemde hem de fiziki alemin dışında siber alemde de, siber vatanda da bu tür operasyonlarımızın devamının geleceğini bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Protokolümüzün tekrar hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

İçişleri Bakanı Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Tekin konuşmaların ardından protokole imzalarını attı.