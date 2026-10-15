Okul olayları komisyonunda başkanlığa AK Partili İsa Mesih Şahin seçildi - Son Dakika
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Okul olayları komisyonunda başkanlığa AK Partili İsa Mesih Şahin seçildi

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Okul olayları komisyonunda başkanlığa AK Partili İsa Mesih Şahin seçildi
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TBMM Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda başkanlığa AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, sözcülüğe Yıldız Konal Süslü seçildi. Yeni başkan Şahin, pazartesi itibarıyla resmi sürecin biteceğini ve rapor yazım aşamasına geçileceğini söyledi.

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu Başkanlığına İsa Mesih Şahin seçildi. TBMM Başkanvekili seçilmesi dolayısıyla komisyon başkanlığı görevini Şahin'e devreden Yusuf Beyazıt yaptığı konuşmada, okullarda yaşanan olayların yalnızca okul çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini belirterek "Ailenin, çevrenin, okulun bütün bir ilişki içerisinde, bir toplumun ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor" dedi. Komisyon Başkanı İsa Mesih Şahin de "Pazartesi itibarıyla resmi sürecimiz bitecek ve rapor yazım aşamasına geçeceğiz" dedi.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam başkanlığında toplandı.

Toplantıda, komisyonun başkanlığını yürüten AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın TBMM Başkanvekilliğine getirilmesi dolayısıyla başkan ve sözcü seçimi yapıldı.

Komisyonun 18'inci toplantısında yapılan gizli oylama sonucunda AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin komisyon başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ise komisyon sözcülüğüne seçildi.

ÇAM: "KOMİSYONUN TBMM BAŞKANVEKİLİ ÇIKARMIŞ OLMASI GURUR VESİLESİ "

Komisyon Başkanvekili Lütfiye Selva Çam, seçim öncesinde yaptığı konuşmada, Yusuf Beyazıt'a bugüne kadarki çalışmaları ve demokrat yönetimi dolayısıyla teşekkür etti.

Çam, komisyon üyesi MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'a da geçirdiği trafik kazasında yaralanması nedeniyle acil şifa dileğinde bulundu. Komisyon üyeliğine seçilen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ile AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı'ya "hoş geldiniz" diyen Çam, çalışmaların yeni üyelerin katkılarıyla süreceğini bildirdi.

Yusuf Beyazıt başkanlığında verimli bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Çam, Beyazıt'ın komisyon raporunun hazırlanması sürecinde de katkılarının devam edeceğine inandığını söyledi. Yusuf Beyazıt'a yeni görevinde başarılar dileyen Çam, komisyonun bir TBMM Başkanvekili çıkarmış olmasının kendileri için gurur vesilesi olduğunu kaydetti.

BEYAZIT: "OKULLARDAKİ OLAYLAR SADECE OKULDAN İBARET DEĞİL"

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt da komisyon başkanlığı görevini devretmeden önce yaptığı konuşmada, komisyonun bütün siyasi partilerin katılımıyla oy birliğiyle kurulduğunu ve çalışmaların çocukların üstün yararı temelinde yürütüldüğünü söyledi.

Komisyon üyelerine ve çalışmalara katkı sunanlara teşekkür eden Beyazıt, "Komisyonumuzun bütün milletvekilleri eğer mesele çocuksa her şeyin bitebileceği, çocuğun üstün yararının ve üstün hakkının çok kıymetli ve önemli olduğu şuuruyla, hangi partiden olursa olsun, tek bir noktada birleşerek bugüne kadar çok güzel çalışmalar yaptı" dedi.

Komisyonun rapor aşamasına geldiğine işaret eden Beyazıt, okullarda yaşanan olayların yalnızca okul ortamıyla sınırlı ele alınamayacağını vurguladı. Beyazıt, "Çünkü gerçekten okullarda meydana gelen buna benzer hadiseler sadece okuldan ibaret değil, ailenin, çevrenin, okulun bütün bir ilişki içerisinde, bir toplumun ilişkisi içerisinde değerlendirme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Komisyon çalışmalarında akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını, öğrencileri, idarecileri ve aileleri dinlediklerini aktaran Beyazıt, çalışmaların, benzer olayların engellenmesine katkı sunacak bir raporla sonuçlandırılmasını beklediğini söyledi.

Beyazıt, raporda mevzuat ve yasa değişikliği önerilerinin de yer alabileceğini dile getirerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, ne tür bir mevzuat yapılması gerektiği, yasa değişikliği noktasında da öneri kalacağını düşünüyorum. Ben de Meclis Başkanvekili olarak bu konuda çocuğun üstün yararı noktasında tarafım" diye konuştu.

Nihilizm ve aşırılık konusuna da dikkati çeken Beyazıt, rehber öğretmenlerden okul idarecilerine, ilgili bakanlıklardan Diyanet İşleri Başkanlığına ve dijital platform temsilcilerine kadar bütün tarafların ortak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

ÖZTUNÇ: "SİYASİ SAİKLERİ BİR TARAFA ATTIK"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, komisyonun çalışma yöntemine ilişkin değerlendirmesinde, "Çalışmalarımız boyunca çocuk esas alındı ve çocuk hassasiyetimizle burada siyasi parti ayrımı yapılmadan hep birlikte başarılı bir çalışma gerçekleştirdik. Daha doğrusu başarılı olduğunu raporda yazacağız. Ama siyasi saikleri bir tarafa attık, sadece çocuk meselesine baktık. Ben 96 yılından beri bu parlamentoda uzun yıllar gazetecilik yaptım, bir süredir de milletvekilliğim var, 8-10 yıldır, herhalde bu kadar uyumlu başka bir komisyon olmamıştır" ifadelerini kullandı. Öztunç, komisyon raporunun muhalefet şerhine gerek kalmadan tamamlanmasını umduğunu da söyledi.

ŞAHİN: "RAPORDA PEK ÇOK BAŞLIK YER ALACAK"

Komisyonun yeni başkanı İsa Mesih Şahin de Yusuf Beyazıt'a çalışmalar boyunca gösterdiği hassasiyet ve katkıları nedeniyle teşekkür etti. Yaklaşık dört aydır Türkiye'nin önemli bir beklentisine yönelik ciddi ve disiplinli bir çalışma yürüttüklerini belirten Şahin, komisyonun tespitlerinin ve çözüm önerilerinin raporda yer alacağını söyledi. Şahin, "Sürecin zaten sonuna gelmiş durumdayız. Pazartesi itibarıyla da resmi sürecimiz bitecek ve rapor yazım aşamasına geçeceğiz" dedi.

Raporda kapsamlı notların bulunduğunu belirten Şahin, ortak bir metin ortaya koymayı hedeflediklerini ifade ederek, "Böylesine önemli bir sorundan ortak bir rapor çıkması, en büyük arzumuzdur. Bunun için de bütün hassasiyetimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

Şahin, raporda dijital mecralarda yaşanan sorunlardan aile birliğine, okulların fiziki güvenliğinden dijital radikalleşmeye kadar pek çok başlığın ele alınacağını belirtti. Silaha erişim ve farklı alanlardaki tedbirlere de raporda yer vereceklerini kaydeden Şahin, "Güçlü bir rapor olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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