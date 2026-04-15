Okul Saldırıları TBMM Gündeminde

15.04.2026 21:51
CHP'li Kılınç, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını Meclis'e taşıdı, güvenlik önlemlerini sorguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik düzenlenen silahlı saldırıları TBMM gündemine taşıdı. Kılınç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, saldırıların önlenememesinde güvenlik ve denetim mekanizmalarının etkisini sorguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu. Kılınç, önergesinde özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Siberay" uygulaması, "sanal devriye" takip sistemleri ve çocukların silaha erişimi konularına dikkat çekti.

Kılınç, şu soruları yöneltti:

1. Şanlıurfa'da meydana gelen olay öncesinde okul yönetimi veya üçüncü kişiler tarafından ilgili öğrenci hakkında tehdit, şiddet eğilimi veya riskli davranışlara ilişkin kolluk kuvvetlerine herhangi bir başvuru yapılmış mıdır? Yapılmışsa kolluk kuvvetleri başvuru ile ilgili hangi işlemleri yapmıştır?

2. Şanlıurfa'daki okul saldırısını gerçekleştiren Ö.T.'nin olaydan bir gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise okulun sosyal medya sayfasına tehdit mesajları yazmasına rağmen saldırgan hangi gerekçe ile serbest bırakılmıştır? Gözaltına alınan saldırganın evinde neden silah veya diğer suç unsurlarına dair arama yapılmamıştır?

3. Saldırganın sosyal medya üzerinden yaptığı şiddet içerikli paylaşımlar ve hedef gösteren yorumlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2020 yılında başlatılan Siberay uygulaması ve "sanal devriye" takip sistemleri tarafından neden tespit edilememiştir? Bu konuda istihbarat veya takip ihmalleri var mıdır?

4. Saldırgan olayda kullandığı silahı nasıl temin etmiştir? Silahın çocuk yaştaki saldırgan tarafından erişilebilir hale gelmesinde bir ihmal veya denetim eksikliği tespit edilmiş midir?

5. İçişleri Bakanlığı koordinesinde öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde 2026 yılı içerisinde kaç kez ve en son ne zaman  "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirilmiştir?

6. Türkiye genelinde okullara yönelik tehdit, şiddet eğilimi veya riskli birey bildirimlerine ilişkin yapılan başvuruların değerlendirilme süresi ve işlem standartları nelerdir?

7. Kolluk kuvvetlerine yapılan bu tür başvuruların etkin şekilde değerlendirilmemesi durumunda uygulanan idari denetim ve yaptırım mekanizmaları nelerdir?

8. Okullarda yaşanabilecek şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen erken uyarı ve risk izleme sistemleri nelerdir? Bu olayda söz konusu sistemler neden etkili olamamıştır?

9. Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren 8. Sınıf öğrencisi 5 silah ve şarjörlere nasıl ulaşabilmiştir?

10. Çocuk yaştaki saldırgan, 5 silahı ve şarjörleri kullanabilecek düzeyde silah kullanma becerisini nasıl edinmiştir?

11. Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesindeki okul saldırısını gerçekleştiren çocuk saldırganın bir emniyet mensubunun çocuğu olduğu ve kullandığı silahların babasına ait olduğu iddiaları doğru mudur?

12. Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesindeki okul saldırısında kullanılan silahlar ruhsatlı mıdır? Ruhsatlı ise silahların ruhsatı kime aittir? Okul saldırısında kullanılan silahlar daha önce herhangi bir suç eyleminde kullanılmış mıdır?

13. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında, çocuk yaştaki saldırgan 5 silah ve 7 şarjörü kullanıp iki ayrı sınıfa girerek saldırıyı nasıl gerçekleştirebilmiştir? Saldırı sırasında okulda özel güvenlik görevlisi bulunmakta mıydı?

14. İçişleri Bakanlığı, ülkemizde bireysel silahlanmanın sınırlandırılması ve çocukların silaha erişimi ile ilgili hangi tedbirleri almaktadır?

Kaynak: ANKA

