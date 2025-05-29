10 yaşındaki çocukların kavgasında facia! Biri yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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10 yaşındaki çocukların kavgasında facia! Biri yaşam savaşı veriyor

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10 yaşındaki çocukların kavgasında facia! Biri yaşam savaşı veriyor
29.05.2025 15:20  Güncelleme: 16:50
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10 yaşındaki çocukların kavgasında facia! Biri yaşam savaşı veriyor
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Konya'da bir okulda 10 yaşındaki sınıf arkadaşı tarafından boğazı sıkılan 10 yaşındaki Yusuf T. fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Konya'da 10 yaşındaki iki okul arkadaşı arasındaki kavga kabusa döndü. Aynı sınıfta okuyan iki arkadaş sınıfta tartışmaya başladı.

BOĞAZINI SIKTI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte İ.Ç.'nin, Yusuf Taşkın'ın boğazını sıktığı ve bu sırada Yusuf'un fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü.

10 yaşındaki çocukların tartışması kötü bitti! Bir yaşam mücadelesi veriyor

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden okul yönetimi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yusuf Taşkın'a ilk müdahaleyi okulda yaptıktan sonra, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

10 yaşındaki çocukların tartışması kötü bitti! Bir yaşam mücadelesi veriyor

DURUMU CİDDİ, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yoğun bakıma alınan Yusuf Taşkın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Ailesi ve yakınları hastanede endişeli bir şekilde gelişmeleri takip ederken, olaya tanık olan öğrencilerin de dinlendiği ve tüm yönleriyle soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

10 yaşındaki çocukların tartışması kötü bitti! Bir yaşam mücadelesi veriyor
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Çocuk, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 yaşındaki çocukların kavgasında facia! Biri yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

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