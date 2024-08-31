Güncel

Okulda öğretmen, köyde çiftçi: Çöle dönen köyü yeşile çevirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan İlhan Turfand okul döneminde öğretmenlik yaparken, tatil zamanlarında ise köyünde çiftçilik yapıyor. Turfand çöle benzeyen topraklarda büyük bir emek vererek köyünü yeşil bir vadiye çevirdi.

Yüksekova tarımda son yılların en bereketli senesini geçirirken, çiftçiler sebze ve meyvede yüksek verim almaya başladı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş Köyü'nün Tatlıcak Mezrası'nda yaşayan İlhan Turfand okul dönemi boyunca ilçe merkezinde öğretmenlik yapıyor.

Her sene okulların tatil olmasıyla beraber köyüne giden Turfand, okullar açılana kadar kendi köyünde tarımla uğraşarak çiftçilik yapıyor.

Turfand, çöl olan arazisini tatil zamanlarında verdiği uğraş ve diktiği meyve ağaçlarıyla yeşil vadiye dönüştürmüş bir halde. Ceviz ağaçlarının yer aldığı vadi yeşermeye başlarken, öğretmen Turfand emeklerinin karşılığını fazlasıyla almaya başladı. Kimsenin ummadığı vadiyi yeşile döndüren Turfand, ayrıca köyünde tarım işini de en iyi şekilde yaparak örnek olmayı başardı.

Tarımda üstün başarı gösteren öğretmen İlhan Turfand'ı köyünde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve Kurum Mühendisleri, büyük emek veren öğretmen Turfand'ı tebrik ederek tüm vatandaşlara örnek gösterdiler ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her konuda yanında olduklarını belirttiler.

Çöl olan yeri yeşile çevirdiğini belirten İlhan Turfand, "Kaç yıl önce Doski Vadisi'ne gezmeye gitmiştik. Gördüğüm kadarıyla doğası harikaydı. Ben de ne yapmam gerektiğini düşündüm ve köyüm için hemen harekete geçtim. İlk başlarda değişik meyve ağaçları ve ardından Adilcevaz'dan ceviz fidelerini getirdim. Yıllardır büyük bir emekle bakımını yaptığım ağaçlar şu an güzel bir şekilde yeşerdi ve büyüdü. Hiç kimse çöle benzeyen bu yeri yeşile çevireceğime inanmıyordu. Şükür ki şu an buralar yeşil vadiye döndü. Yanı sıra tarımla da uğraşıyorum ve burada tüm sebzelerin ekimini yaptım. Ben okulda öğretmen, köyümde ise çiftçiyim. Yani bundan zevk alıyorum. Bunu başarmak için inanmak yeterlidir. İleriki zamanlarda bu büyük başarı ile bölgeye örnek olacağız inşallah" dedi.