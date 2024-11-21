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İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezinin iş birliği ile 26 Kasım'da 'Okullarda Akran Zorbalığı' paneli düzenlenecek. Üniversitenin Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak panel aile ve eğitimcilerin katılımına açık olacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde 26 Kasım'da Akran Zorbalığı paneli gerçekleşecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezinin iş birliği ile gerçekleşecek panel saat 10.00'da başlayacak. Panelin moderatörlüğünü İKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya yaparken, Doç. Dr. Durmuş Ümmet Akran Zorbalığına Post Modern Yaklaşımlar, Doç.Dr. Yavuz Samur ise Siber Zorbalık alanında katılımcıları bilgilendirecek. Akran zorbalığının, mağdurlar açısından uzun vadede ciddi psikolojik sorunlara yol açabilecek bir risk olduğunu söyleyen İKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya, akran zorbalığının okullarda önemli sorunlar arasında olduğunu belirtti.

Okullarda akran zorbalığının hafif bir seviyeden fiziksel şiddete varacak düzeye dek varabileceğini belirten Prof. Dr. Kaya, akran zorbalığının önlenmesive ortaya çıkardığı sorunlar ile ilgilenilmesinde okul psikolojik danışmanlarının kritik bir role sahip olduğunu belirtti. Okullardaki psikolojik danışmanların akran zorbalığı ile ilgili gerek kavramsal bilgi gerekse önleme ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Alim Kaya "Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile düzenlediğimiz Okullarda Akran Zorbalığı panelinin de bu anlamda önemli amaca ve ihtiyaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz" dedi.