Güncel

Okuma yazma öğrenen anneler, Ağrı'da tarihi mekanları gezdi

AĞRI - Ağrı Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen 'Anne Akademisi Projesi' kapsamında okuma-yazma kurslarını tamamlayan 20 anne Doğubayazıt'ta bulunan, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı yadigarı tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmedi Hani Türbesi ve Şeyh Ahmed El Hani Müzesi'ni gezdiler.

Kadınlarla bir araya gelerek, okuma yazma öğrenen annenlere hem teşekkür etmek hemde bir jest yapmak isteğini söyleyen Neslihan Gül Koç, "Ağrı'ya ilk geldiğimizde Sivil Toplum Kuruluşları'yla bir araya geldik ve Ağrı'daki kadınlara yönelik ne yapabiliriz diye istişarelerde bulunduk, toplantılar yaptık. Daha sonra bazı okullardaki velilerimizle, annelerimizle yaklaşık 444 annemizle yüz yüze bir araya gelerekten onların isteklerini ve taleplerini dinledik. Çok şükür ki çoğuda bizden eğitim istedi. Buda bizim istediğimiz şeydi. Yani eğitim istemeleri ve bunu farkında olmaları, okuma-yazma öğrenmek istiyoruz. İçimizde uhde olarak okuma-yazma kaldı, okullar kaldı dediler. Bizde bu görüşmelerimizin neticesinde "Anne Akademisi" adı altında bir proje başlattık. Nedir bu proje? Sadece okuma yazma olaraktan değil de, kadınlarımızın ihtiyaç duydukları her alanda onların talepleri doğrultusunda eğitimler veriyoruz. Hijyenden, sağlığa, geleneksel tarımdan, modern tarımla alakalı yani psikoloji ile alakalı farklı şekillerde bağımlılıkla işin ehli kişiler tarafından seminerler yapıyoruz. Geçen sene itibari ile Ağrı merkezde yapılıyordu ama bu sene inşallah Ağrı'daki tüm ilçelerde ve köylerde okuma yazma bilmek isteyenler, dini eğitim almak isteyenler yada diğer eğitimleri bizden talep edenlerle buluşmaya çalışıyoruz. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün ise okuma yazma öğrenenler ama Ağrı'da olup ta, İshak Paşa Sarayı bölgemizin önemli turizm alanlarından biri ama hiç Ağrı'da bulunup ta Doğubayazıt'a gelmeyen bayanlarımız vardı biz onlarla gurur duyuyoruz. Okuma yazma öğrendiler ve onlara aslında hem teşekkür etmek için hem de bir etkinlik düzenleyelim dedik, hem de daha önce buralarda hiç bulunmadıkları için onlara bir jest yapmak istedik. Onlarla şu anda vakit geçirdiğimizden dolayı da çok mutluyuz. Yani şunu yapmak istiyoruz içlerinde hiç bir şey uhde kalmasın eğitimle alakalı elimizden geldiğince valilik olaraktan, İl Milli Eğitim olaraktan elimizden geldiğince eğitimlerini destekliyoruz. Pilot uygulaması Ağrı merkezde yapıldı geçen sene yüz yüze görüşmelerimiz sonunda kadınlarımızın istekleri doğrultusunda artık proje kafamızda oluştu. Bundan sonra tüm ilçelerde, köylerde eğitime ulaşmak isteyen herkese ulaşmak hedefimiz. Okullarımızdaki öğretmenlerimiz bu noktalarda bize çok yardımcı oluyorlar. Biz onlara anket veriyoruz hangi eğitimlerden almak istersiniz onlar anketi dolduruyorlar. Ama birinci sırada her zaman okuma yazma geliyor. Şükürler olsun kadınlarımız okuma yazmayı istiyorlar böyle bir eksiklik var bunu farkındalar, çaba harcıyorlar, azim gösteriyorlar bundan sonra da onların istedikleri eğitimlerle devam ediyoruz. Çok dezavantajlı yerlerde yaşayan kadınlarımız var. Dolayısıyla bir şekilde eğitime ulaşamamışlar. Ama hep böyle içlerinde kalmış, bir şekilde çok istemişler ve inanılmaz dört elle sarılıyorlar, mutlu oluyorlar, keyif alıyorlar ve başardıklarını görünce bizde çok mutlu oluyoruz. Projelerimiz bu şekilde devam edecek onları her noktada desteklemeye devam edeceğiz. Yeter ki onlar çalışmak istesinler gayret göstersinler ve eğitim almak istesinler, İshak Paşa Sarayı'ndan sonra kadınlarımız aslında bir nevi bizden ilim talep ettiler yine bölgemizin ve ilimizin çok önemli bir alimi var değeri var Ahmed-i Hani hazretlerini de daha önce gezmemişler biz bir orayı gezdirmek istiyoruz ordan sonra da müze ziyaretimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Doğubayazıt ziyareti sonrası, Ağrı Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada Vali Koç, annelerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Vali Koç, annelerle birlikte gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek onları mutlu etti.

Vali Koç yaptığı konuşmada, "Sizlerin gösterdiği azim ve kararlılık, sadece kendi hayatlarınızı değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın da yaşamını aydınlatacak. Eğitimle güçlenen her anne, güçlü Türkiye'nin inşasında en değerli paya sahiptir." dedi.

Eşi Neslihan Gül Koç da annelerin bu önemli adımını tebrik ederek, onlara başarılar diledi. Anne Akademisi Projesi ile okuma yazma öğrenme fırsatı bulan anneler ise, bu projeye destek veren herkese teşekkür etti.