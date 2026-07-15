(ANKARA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da yaşamını yitirdi. Olcay Baykal'ın cenazesinin cuma günü Ankara'da defnedileceği öğrenildi.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Olcay Baykal için cenaze törenin cuma günü Ankara yapılacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Olcay Baykal Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?