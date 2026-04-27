Olivtech 2026 Fuarı 30 Nisan-2 Mayıs'ta İzmir'de

27.04.2026 09:50
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Olivtech - 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, 30 Nisan-2 Mayıs 2026'da Fuar İzmir C Hol'de gerçekleşecek. 85 katılımcı ve 19 şehir ile 5 ülkeden katılımcılar yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Olivtech - 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, 30 Nisan-2 Mayıs 2026 tarihlerinde Fuar İzmir C Hol'de gerçekleştirilecek. Fuarda 85 katılımcı yer alacak; Türkiye'nin 19 şehrinin yanı sıra Almanya, Fransa, İsveç, Kanada ve Libya'dan katılımcılar bulunacak. Zeytin, zeytinyağı, süt ürünleri, şarap ve tarım teknolojilerine odaklanan fuar, sektör profesyonellerini bir araya getirerek iş birliği olanakları yaratmayı hedefliyor.

Fuar, zengin etkinlik programıyla dikkat çekecek. Söyleşiler, mutfak atölyeleri, tadım etkinlikleri, lansmanlar, deneyim alanları ve sergi yer alacak. Tarımda dönüşüm, gıdada kalite, markalaşma, sürdürülebilirlik gibi konular ele alınacak. İlk gün (30 Nisan) saat 11.00'de açılış töreni yapılacak; ardından CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu konuşacak. Aynı gün “Topraktan Markaya” ve “Gıdada Kalite” panelleri düzenlenecek. Saat 17.00'de İzmir Bağ Yolu Lansmanı gerçekleştirilecek; proje kapsamında 18 işletmeye sertifika verilecek.

1 Mayıs'ta “Üretim – Emek – Değer Zinciri” temasıyla paneller düzenlenecek. Süt ve peynir üretiminde değer zinciri, zeytinin yolculuğu, bağdan şişeye şarap trendleri konuşulacak. 2 Mayıs'ta “Tüketim – Deneyim – Algı” temasıyla Dr. Zeytin oturumu, süt tüketimi ve zeytinyağının sofralardaki değeri panelleri yapılacak. Mutfak atölyelerinde Şef Özlem Mekik moderatörlüğünde şefler Ege mutfağından reçeteler sunacak. Ayrıca Olivbar tadım alanı ve Köstem Zeytinyağı Müzesi sergisi ziyaretçilere açık olacak. Fuar, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

10:26
Jhon Duran’dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haydırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haydırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
