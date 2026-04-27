Olivtech 2026 Fuarı 30 Nisan-2 Mayıs'ta İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Olivtech - 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, 30 Nisan-2 Mayıs 2026 tarihlerinde Fuar İzmir C Hol'de gerçekleştirilecek. Fuarda 85 katılımcı yer alacak; Türkiye'nin 19 şehrinin yanı sıra Almanya, Fransa, İsveç, Kanada ve Libya'dan katılımcılar bulunacak. Zeytin, zeytinyağı, süt ürünleri, şarap ve tarım teknolojilerine odaklanan fuar, sektör profesyonellerini bir araya getirerek iş birliği olanakları yaratmayı hedefliyor.

Fuar, zengin etkinlik programıyla dikkat çekecek. Söyleşiler, mutfak atölyeleri, tadım etkinlikleri, lansmanlar, deneyim alanları ve sergi yer alacak. Tarımda dönüşüm, gıdada kalite, markalaşma, sürdürülebilirlik gibi konular ele alınacak. İlk gün (30 Nisan) saat 11.00'de açılış töreni yapılacak; ardından CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu konuşacak. Aynı gün “Topraktan Markaya” ve “Gıdada Kalite” panelleri düzenlenecek. Saat 17.00'de İzmir Bağ Yolu Lansmanı gerçekleştirilecek; proje kapsamında 18 işletmeye sertifika verilecek.

1 Mayıs'ta “Üretim – Emek – Değer Zinciri” temasıyla paneller düzenlenecek. Süt ve peynir üretiminde değer zinciri, zeytinin yolculuğu, bağdan şişeye şarap trendleri konuşulacak. 2 Mayıs'ta “Tüketim – Deneyim – Algı” temasıyla Dr. Zeytin oturumu, süt tüketimi ve zeytinyağının sofralardaki değeri panelleri yapılacak. Mutfak atölyelerinde Şef Özlem Mekik moderatörlüğünde şefler Ege mutfağından reçeteler sunacak. Ayrıca Olivbar tadım alanı ve Köstem Zeytinyağı Müzesi sergisi ziyaretçilere açık olacak. Fuar, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.