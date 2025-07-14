Olmert'ten 'İnsani Yardım Kenti' Eleştirisi

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta inşa etmeyi planladığı sözde "insani yardım kentini" toplama kampına benzeterek, bunun hayata geçirilmesinin etnik temizlik olacağını belirtti.

Olmert, The Guardian gazetesine verdiği röportajda, İsrail yönetiminin Refah'ta inşa etmeyi planladığı sözde "insani yardım kentine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Refah'ta inşa edilmesi planlanan kente tepki gösteren Olmert, "Bu bir toplama kampı." yorumunu yaptı.

Planının hayata geçirilmesi halinde bunun "etnik temizlik" olacağına vurgu yapan Olmert, "(Flistinliler) Yeni 'insani yardım kentine' sürgün edileceklerse bunun etnik temizliğin bir parçası olduğunu söyleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Olmert, sözde "insani yardım kentinin" inşa edilmesi halinde, bunun Gazze'deki Filistinlileri kurtarmak yerine onları sürgün etmeyle sonuçlanacağını düşündüğünü kaydetti.

Sözde "insani yardım kenti" planı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkes sağlansa bile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini kontrol altında tutmak istediklerini belirterek, Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi amacıyla bölgede bir "insani yardım kenti" kurulması için orduya plan hazırlama talimatı verdiğini söylemişti.

Katz, söz konusu bölgeye girenlerin tekrar çıkamayacağını belirtmişti.

Bölgeye Filistinlilerin bir taramadan geçerek girebileceğini ve ilk etapta 600 bin Filistinliyi buraya göndermeyi hedeflediklerini aktaran Katz, tüm Filistinlileri "uluslararası kuruluşların yönettiği ve İsrail ordusunun güvenliğini sağladığı" bu alana getirmeyi amaçladıklarını kaydetmişti.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da 5 Temmuz'daki kabine toplantısında, Refah'ta sözde "insani yardım kenti" kurulması talimatı verdiğini aktarmıştı.

İsrail'in Hamas ile bir ateşkese varılsa bile Morag ve Philadelphi koridorlarıyla onların arasında kalan Refah kentinden çekilmeyeceği öne sürülmüştü.

İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılan Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etme fikri İsrail tarafından benimsenmiş, Netanyahu bu fikri hayata geçirmek için çalıştıklarını sık sık dile getirmişti.