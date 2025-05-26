Ölü Bulunan Kişinin Ölüm Nedeni Kalp Krizi

Denizli'nin Baklan ilçesinde bahçede her iki kulağı da kesilmiş halde ölü bulunan kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Dağal Mahallesi'nde yaşadığı evin bahçesinde cesedi bulunan Halit Tire'nin (56) Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Tire'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ve kulaklarının hayvanlarca yenildiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 komşusu ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.