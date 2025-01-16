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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

EVDE DOĞUM YAPMIŞ

İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında evde doğum yaptığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.

"BABASI SENSİN, KURTULMAN GEREK"

Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "Bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

TARİF EDİLEN NOKTADA CESET BULUNAMADI

Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi. Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı.