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Oluç'tan Vergi Eleştirisi

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Saruhan Oluç, emekçilerin vergi yükünü artıran bütçeye tepki gösterdi, dolaylı vergilere dikkat çekti.

16.12.2024 21:35
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(TBMM) - DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde; "2024 yılı gelir vergisi tarifesi 110 bin TL olarak belirlenmişti. Oysa yeniden değerleme oranları 2000'den bugüne kadar kuruşu kuruşuna uygulanmış olsaydı 2024 yılında gelir vergisinin ilk dilimi 288 bin TL olacaktı. Şirketlere vergi affı, yapılandırmalar ve KKM gibi kalemlerde vergi istisnaları uyguluyorsunuz ama emekçilerin vergisi kaynağında kesilmeye devam ediyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda; Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin söz alan DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, bu yılki bütçenin de nitelik itibarıyla son yıllardaki bütçelerden çok farklı olmadığına dikkati çekerken, "Özellikle bütçe tercihleri açısından baktığımızda irrasyonel dönemle rasyonel dönem arasında radikal bir fark görünmüyor. Bir kez daha sermayeye mükafat; yoksula, emekliye, işçiye yük getiren bir bütçe ile karşı karşıyayız" dedi.

Oluç, şöyle devam etti:

"Vergi aslında ekonomi bahsinde tartışılıyor ama vergi kararları ekonomiden çok politik alanı ilgilendiren bir meseledir. Hangi kesimlerin ne ölçüde vergilendirileceği aslında maliyeyi aşan politik bir karardır. Bu politik kararlar yüzünden 'çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almalıyız' sözünü gerçekleştirecek adımları bir türlü atamıyorsunuz çünkü kararlar politik alanda veriliyor ve politik irade bu kararlarda sermayenin yanında yer alıyor. O nedenle çok kazanandan çok vergi alamıyorsunuz. Tam tersine az kazanandan çok vergi alıyorsunuz.

"Türkiye dolaylı vergilerde OECD ortalamasının üzerinde"

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunuzda dediniz ki, 'Dolaysız vergiler yeterli düzeyde değil.' Doğru bir tespit ama yine aynı sunumda, Türkiye'de dolaylı vergilerin iddia edildiği gibi yüksek olmadığını ifade ettiniz. Bu ise yanlış Sayın Bakan. OECD karşılaştırmalı analizleri Türkiye'nin mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerde 38 OECD ülkesinin ortalamasının üzerinde olduğun ortaya koyuyor. Bu oran, 2022'de Türkiye'de yüzde 43.9, OECD ortalamasında ise yüzde 31.4. Dolaylı vergiler açısından baktığımızda Türkiye, 38 OECD ülkesi arasında en yüksek vergi yüküne sahip 5. ülke olarak görünüyor, 2023'te 45.6. Dolaysız vergiler açısından baktığımızda da Türkiye, 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip 5. ülke olarak görünüyor."

"Vergi sistemi düşük gelirliyi korumak yerine yüksek gelir elde edenleri koruyacak şekilde düzenleniyor"

İktidarın ekonomi politikalarıyla değerlendirdiğimizde dolaylı vergiler, gelir ve servete dayalı bir esasa dayanmadığı için yoksulu da zengini de vergi yükümlülüğü bakımından eşitlemekte, dolayısıyla var olan eşitsizliği büyütmektedir. İktidarın ekonomi politikalarıyla gittikçe yoksullaşan milyonlarca dar gelirle temel tüketim harcamaları üzerinden yüksek oranda vergilendirmeye tabi tutuluyor. Türkiye'de vergi sistemi düşük gelirliyi korumak yerine yüksek gelir elde edenleri koruyacak şekilde düzenleniyor ve siz bunu değiştirmiyorsunuz.

"Faturayı işçi-emekçi ödemeye devam ediyor"

2024 yılı gelir vergisi tarifesi 110 bin TL olarak belirlenmişti. Oysa yeniden değerleme oranları 2000'den bugüne kadar kuruşu kuruşuna uygulanmış olsaydı 2024 yılında gelir vergisinin ilk dilimi 288 bin TL olacaktı. Şirketlere vergi affı, yapılandırmalar ve KKM gibi kalemlerde vergi istisnaları uyguluyorsunuz ama emekçilerin vergisi kaynağında kesilmeye devam ediyor. Faturayı işçi-emekçi ödemeye devam ediyor. Emek gelirinin, sermaye gelirleri kadar vergisini koruması için adım atmıyorsunuz."

Kaynak: ANKA

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