ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı - Son Dakika
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ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı

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Ölümlü trafik kazasından sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

23.05.2024 10:18  Güncelleme: 10:29
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İstanbul Eyüpsultan'daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.'nin, annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ARTIK KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLAR

Anne oğulun ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma devam ederken Türkiye'nin başvurusu üzerine anne ve oğul hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Kemerburgaz'da 1 Mart gecesi 16 yaşındaki ehliyetsiz araç kullanan T. C., arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarptı. Kazada evli bir çocuk babası olan 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayın sorumlusu T.C, aynı gece annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırıldı.

ABD\'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı

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Son Dakika Güncel ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Muhammed Boğatekin: Acele etmeseydiniz ya 42 4 Yanıtla
  • Erhan Nas: zahmet oldu biraz sanki 42 2 Yanıtla
    Türker Karaarslan: İnterpol çıkarıyor biliyorsun değilmi? Okadar hızlı çıkmadığınıda biliyorsundur ama laf ola beri gele . 7 1 sinan çayırcı: Ülkelerden gelen bildirimler yalnızca Interpol’ün tüzüğüne uygunsa ve tüm yasal koşulları karşılıyorsa yayınlanıyor. Fakat üye ülkelerin çoğu kırmızı bülteni, geçici tutuklama için geçerli bir talep olarak görüyor. Kırmızı bültenin hukuki bir yaptırım gücü bulunmadığından, ilgili kişi sadece bu talep temelinde iade edilemiyor. Sizileri memnun etmek ne zor Erhan . Tam bir trolsünüz . 0 0
  • Şehmus Aydın: biraz erken olmadı mı? 31 3 Yanıtla
  • Sinan Udil: Çocuk ABD pasaportu sahibi, Amerika asla vermez kendi vatandaşını 13 0 Yanıtla
    Türker Karaarslan: Kırmızı bülteni çok biliyor gibi konuşmuşsun:/ 1 3
  • Selim ACAR: Bu ne hız! 4 1 Yanıtla
  • sinan çayırcı: Ülkelerden gelen bildirimler yalnızca Interpol’ün tüzüğüne uygunsa ve tüm yasal koşulları karşılıyorsa yayınlanıyor. Fakat üye ülkelerin çoğu kırmızı bülteni, geçici tutuklama için geçerli bir talep olarak görüyor. Kırmızı bültenin hukuki bir yaptırım gücü bulunmadığından, ilgili kişi sadece bu talep temelinde iade edilemiyor. Hiç bir şeyden memnun olmayan trol grubuna duyurulur. 0 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Şunları kodese tıkın halk artık suç işleyenin yanına kalmadığını görsün . Paranın imkanın suçun önüne geçemedeiği güzel günleri görelim 0 0 Yanıtla

10:18 ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı
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