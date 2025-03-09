Ömer Günel: CHP İkidar Yürüyüşünde Ekrem İmamoğlu'nun Yanında

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir'de ön seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği programa katıldı. CHP'nin örgütün gücü, milletin inancı ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte iktidara yürüyeceğini belirten Başkan Ömer Günel "CHP başaracak, Türkiye kazanacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılayanlar arasında Başkan Ömer Günel de yer aldı. Başkan Ömer Günel daha sonra Ekrem İmamoğlu ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. CHP'nin örgütün gücü, milletin inancı ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte iktidara yürüyeceğini belirten Başkan Ömer Günel, "CHP başaracak, Türkiye kazanacak. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP örgütün gücü, milletin inancı ve Ekrem İmamoğlu ile iktidara yürüyecek" diye konuştu.