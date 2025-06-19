Ömer Onay'ın 'Bilinç Akışı' Sergisi Açıldı

Ressam Ömer Onay'ın "Bilinç Akışı" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına Emre Zeytinoğlu, Savaş Çevik, Ali Toy, Muzaffer Malkoç ve Kemal Sayar'ın arasında bulunduğu sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Sergiye adını veren "bilinç akışı" kavramı edebiyattan geliyor ve iç içe geçmiş üç ayrı seriyi bir bütün içinde izleyicilere sunuyor.

Onay'ın geleneksel Türk motiflerini yeniden yorumladığı Noktrün serisinin devamı niteliğindeki sergide, sanatçının 40 yıllık sanat serüveninden imgeler beğeniye sunuluyor.

Sergiye dair AA muhabirine açıklamalarda bulunan Onay, sergide üç tane seri olduğunu, "Bilinç Akışı" diye bir gruplandırma yapıldığını ve bunlardan bir tanesi olan Noktrün'ü 2005'te çalışmaya başladığını söyledi.

Onay, 1984'te güzel sanatlar fakültesini bitirdikten sonra reklamcılık yaptığından bahsederek, "Yıllarca grafikerlik yaptım. Yeni bir şey üretmek önemli bir faktör. Resim de çalışıyordum. Tabii, tuval üstünde çalışmıyordum. Yeni anlayışlar bulmaya çalışıyordum. Bu arada resim dünyasını da takip ediyordum. Noktrün'deki o figürler öyle ortaya çıktı." dedi.

"Tekrarı sevmeyen birisiyim"

Ekspresyonist (dışavurumculuk) bir bakışa sahip olduğunu dile getiren Ömer Onay, şunları kaydetti:

"İnsanlarla ilişki kurmak, insanların dünyasını anlamak, kavramak benim için önemli. Bir nevi portreciyim. Sonra bunları oluşturduğum figürlerle, 'sembolik bir şekilde nasıl anlatabilirim?' diye metafor dili kullanmaya çalıştım. Noktrün serisi vücuda gelmiş oldu. 2023'te öyle bir sergi açtım Kadıköy'de. Bu ikinci sergi ama Noktrün ondan sonra değişme uğradı çünkü tekrarı sevmeyen birisiyim."

Sanatçı, Türk toplumlarında geyiğin çok kutsal bir varlık olduğuna işaret ederek, "Estetik, çok güzel, ürkek bir yaratık. Bunları ben başkalaştırdım. Geyik ve koçu birleştirdim. Kendimce kompozisyonlar yarattım. Boynuzlardan, figürlerin biçiminden bir armoni oluşturdum. Benim resimlerim mistik resimler. İçinde metaforlar saklı. Kendi içlerinde temalar var. Tabii ki bunun izahını seyirciye bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Serginin hazırlıklarının 2 yıl sürdüğünü dile getiren Onay, "Benim için büyük bir gayret ama bunu aşkla yaptım. Aşkla, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapacağım." diye konuştu.

Sergiye destek verenler arasında Faruk Boyacıoğlu, Muhammed Eşbah, Abdüsselam Ferşatoğlu ve Alper Kanca yer alıyor.

Mehmet Lütfi Şen küratörlüğünde hazırlanan "Bilinç Akışı" sergisi, 6 Temmuz'a kadar AKM Çok Amaçlı Salon'da her gün 11.00-19.00 saatlerinde görülebilecek.

Ömer Onay hakkında

Ressam Ömer Onay, 1958'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğdu.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Resim Bölümü'nü 1984'te tamamlayan ve reklamcılık sektöründe uzun yıllar grafiker ve sanat yönetmeni olarak görev yapan sanatçı, 1990-2009 arasında kendi kurduğu reklam ajansını yönetti.

Onay, 2005'ten itibaren çocukluğundan beri tutkusu olan resim çalışmalarına ağırlık verdi ve "Noktrün" serisi eserlerini hayata geçirdi. Sanatçı, 2023'te Page Gallery'de açılan ilk kişisel sergisinde de "Noktrün" serisindeki çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu.???????