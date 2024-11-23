Ömer Polat: Azmiyle Engelleri Aştı - Son Dakika
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Ömer Polat: Azmiyle Engelleri Aştı

Ömer Polat: Azmiyle Engelleri Aştı

Görme yetisini kaybeden Ömer Polat, sosyal bilgiler öğretmeni olarak hayalini gerçekleştirdi.

23.11.2024 11:47
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Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybeden Ömer Polat, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

Henüz 1 yaşındayken menenjit rahatsızlığı nedeniyle göz damarları ve sinirleri tahrip olan Polat, görme yetisini kaybetti.

Polat, bunun üzerine ilk, orta ve lise eğitimini Niğde ve Kayseri'deki çeşitli görme engelliler okullarında tamamladı ve 2013'te Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren ve puan üstünlüğüne göre ataması gerçekleşen Polat, sosyal bilgiler öğretmeni olarak İbrahim Tennuri Ortaokulunda görevine başladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesinde yüksek lisansını da tamamlayan Polat, 2015'ten bu yana hayalindeki mesleği yapıyor.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ömer Polat, AA muhabirine, azmi ve sevdiklerinin desteğiyle nelerin başarılabileceğini herkese gösterdiğini söyledi.

Öğretmenliği çok severek ve gururla yaptığını, hiçbir zorlukla karşılaşmadığını belirten Polat, "Ortaokul yıllarından beri öğretmen olmayı düşünüyordum ama hangi branşı seçeceğimde kararsızdım. Öğretmen olma hayaliyle bu yolda ilerledim. Ailemin ve çevremdekilerin desteği ve kendi çabamla öğretmen oldum. Bazıları 'diğer insanlar yapamıyor sen mi yapacaksın' diyorlardı ama insan isteyince ve azmedince oluyor. Çok mutluyum bu mesleği seçtiğim için." dedi.

"Çocuklarım çok saygılı"

Polat, öğrencilerine "imkansız" diye bir şeyin olmadığını her fırsatta söylediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerime bir şeye 'zor' dedikleri zaman iki kere düşünün diyorum. 'Bunu yapamıyorum ya da bu ne kadar zormuş' dedikleri zaman, 'Ben bu şekilde, yarım halimle yapabiliyorsam sizin yapamamanız için hiçbir sebep yok' diyorum. Önünüzdeki imkanlar geniş ve zamanınız var. Sizin 'yapamıyorum' deme lüksünüzün olmaması gerekiyor, düşünün' diyorum. Çocuklarım çok saygılı. Derslerde bana kolaylık gösteriyorlar. Beni yormamaya çalışıyorlar ve dersimi dinliyorlar. Ders esnasında bunu hissedebiliyorum. Kafamda soru işaretleri vardı ama süreç içerisinde korktuğum gibi olmadı. Gerek mesai arkadaşlarım gerekse öğrencilerimle bir sıkıntı yaşamadım. Öğrencilerim beni benimsedi. Uyum içerisinde devam ediyoruz."

Okul Müdürü Ali Kılıç da sorumluluk ve görevlerinin bilincinde olan Ömer Polat ile yaklaşık 3 yıldır aynı okulda görev yaptığını ifade etti.

Her daim görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olan Polat ile gurur duyduklarını anlatan Kılıç, "Ömer hocamın şöyle bir özelliği var. Çok dakiktir. Verilen görevleri herkesten önce yapıp bize teslim eder. Öğrencileriyle iletişimi o kadar güçlü ki girdiği sınıftaki öğrenciler, hocamı asla bırakmak istemiyor." diye konuştu.

Kılıç, Ömer Polat ile mesai arkadaşı olmaktan çok büyük keyif ve mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Menenjit, Menenjit, kayseri, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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