Omis'te Büyük Yangın: 1 Ölü, 40 Yaralı
Hırvatistan'ın Omis kasabasında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
OMIS, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Omis kasabasında gece boyunca ormanlık bölgeyi ve yerleşim alanlarını etkisi altına alan büyük bir yangının ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Polis cuma günü yaptığı açıklamada, yangında yaralananların sayısının 40'a yükseldiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
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