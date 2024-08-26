OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu, TEKNOFEST\'te birinci oldu

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmada birincilik kazandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finalinde, 86 takımı geride bırakarak "Entity Tabanlı Duygu Analizi" ile birinci olan ekip 2- 6 Ekim'de Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'te alacakları ödülün heyecanını yaşıyor.

Yapay zekanın altında yer alan "Türkçe Doğal Dil İşleme (DDİ) " alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri setleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında proje geliştirdiler.

Yarışma, "Serbest" ve "Doğal Dil İşleme Senaryosu" olmak üzere iki kategoride gerçekleşti.

Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Hicran Temel, Ahmet Anıl Sarıgüzel, Ayşegül Topçu ile danışman olarak öğretim görevlisi Mustafa Kaya, "BAFRA 4.0" takım adıyla yarışmaya katıldılar ve "Doğal Dil İşleme Senaryosu" kategorisinde birinciliği elde ettiler.

"Bize bir senaryo veriliyor, bu senaryoya uygun çözüm yolları aramamızı istiyorlar"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Kaya, AA muhabirine, elde ettikleri derecenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu sene ikinci sınıf öğrencileriyle TEKNOFEST'in "Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında yarışmaya katılma kararı aldıklarını anlatan Kaya, "Ben de bu alanda çalışmalar yaptığım için öğrencilerime iyi bir rehberlik yapabileceğimi düşünmüştüm. Biz senaryo kategorisinde yarıştık." dedi.

Yarıştıkları kategori hakkında bilgi veren Kaya, şunları dile getirdi:

"Bize bir senaryo veriliyor, bu senaryoya uygun çözüm yolları aramamızı istiyorlar. Bu yüzden süresi diğer yarışma dallarına göre farklı işliyor. Mayıs ayında kaydımızı yaptık, ön değerlendirmeler 5 Temmuz'da belli oldu ve 8 Ağustos'a kadar çalışma süremiz vardı. Bir aylık süre içerisinde sıkı bir çalışma içerisine girdik. Yarışmamızın konusu, resmi adı, 'Entity Tabanlı Duygu Analizi'ydi. Buradaki amaç müşteri bildirimleri. Hangi firma ile ilgili ne tür yorumlar yapılmış, olumlu mu, olumsuz mu, yoksa nötr mü? Onu tespit eden bir sistem geliştirmek."

"Bu tür çalışmalar için önemli olan veri seti hazırlamaktı." diyen Kaya, "Çok iyi bir veri seti hazırlarsanız, çok iyi bir sonuç alabilirsiniz. O yüzden ilk başta öğrencilerimizle beraber iyi bir veri seti hazırlamaya uğraştık. Sonrasında nasıl bir program tasarlayabileceğimizi düşündük." diye konuştu.

İlk kez katıldıkları yarışmada birinci oldular

Kaya, yarışmaya katılan 86 takımın arasında birinci olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal Dil İşleme alanında en yenilikçi yaklaşımları kullanarak, transformatör tabanlı, hibrit bir model geliştirdik. Güzel bir başarı elde ederek birinci olduk, 86 takımın arasında birinci olmak gurur verici ve ilk defa katılmıştık. Bu alanda çalışan ve gönül veren birisi olarak amacım, öğrencilerimin de doğal dil işleme alanını sevmesi ve bu alanda yapılacakları görmesiydi. Bundan sonra diğer yarışmalara katılmayı amaçlıyoruz, aynı şekilde başarmayı umuyoruz. Okulumuzu, üniversitemizi hem de Samsun şehrimizi bu alanda en iyi şekilde temsil etmeyi istiyoruz."

Bafra Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı ikinci sınıf öğrencisi Ayşegül Topçu da "Sosyal medyadaki yorumları alıyoruz. Analiz ediyoruz, içindeki markaları ayıklıyoruz. Markalar hakkında yorumlar olumlu mu olumsuz mu? Bir ile beş arasında yıldızlayıp buna karar veriyoruz. Sonradan veri setimizi, geliştirdiğimiz uygulamaya yüklüyoruz. Uygulama buradan bizim anlattıklarımızla öğreniyor. Yeni bir cümle girdiğimizde sistem kendisi karar verebiliyor ve hangi marka iyi, hangi marka kötü olduğunu söylüyor." dedi.

Öğrenci Ahmet Anıl Sarıgüzel de programın ara yüz temasını oluşturduğunu anlattı.