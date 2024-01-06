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OMÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Etti - Son Dakika
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OMÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Türkiye genelinde 40'tan fazla ilde sağlık çalışanlarının desteğiyle 8 haftadır devam eden yürüyüşte, öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek İsrail'in yaptıklarını kınadı ve Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.

OMÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırıları Protesto Etti
06.01.2024 - 16:41,
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Tıp Fakültesi öğrencileri, Atakum ilçesindeki Türk-İş mevkisinden Çobanlı İskelesi'ne kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasına okuyan OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Veysel Aslan, Türkiye genelinde 40'tan fazla ilde insanlığı yaşatmaya çalışan sağlık çalışanlarının katkısıyla 8 haftadır yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Her hafta beyaz önlüklerini giyerek yürüyerek bağırdıklarını belirten Aslan, "Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak İsrail. Sen kaybedeceksin, insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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