Öneş Derici Çerçeve Yasa\'ya \'Hayır\' Dedi

(ANKARA) - YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "Hayatım boyunca ödün vermediğim ve vermeyeceğim kişisel ilkelerim ve milletimizin bana verdiği temsil etme yetkisi doğrultusunda, pazartesi günü yapılacak Çerçeve Yasa oylamasında 'hayır' oyu vereceğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, sosyal medya hesabından, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Genel Kurulu'nda yarın yapılacak oylamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Öneş Derici'nin açıklaması şöyle:

"Meclis kürsüsünde ettiğim milletvekili yemininde; 'Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma' büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içmiştim. Hayatım boyunca ödün vermediğim ve vermeyeceğim kişisel ilkelerim ve milletimizin bana verdiği temsil etme yetkisi doğrultusunda, pazartesi günü yapılacak olan Çerçeve Yasa oylamasında 'hayır' oyu vereceğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım."