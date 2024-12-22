Öntürk'ten Mazlumlara Destek Vurgusu

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Öntürk, bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin mazlum ve mağdur insanlara destek olduğunu söyledi.

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanların yanlarında olduklarını belirten Öntürk, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüdüklerini anlattı.

Öntürk, Suriye ile Hatay'ın yakın olduğuna işaret ederek, "Biz birliği, beraberliği Hatay'da nasıl sağlıyorsak, Suriye'de de sağlanması için devletimiz mücadele ediyor." dedi.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Hüseyin Yayman, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Toysal, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.