Önümüzdeki 4 gün yurdun tamamında yağış bekleniyor
ANKARA - Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, "Önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi de dahil olmak üzere yurdumuzun tamamında yağış bekliyoruz. Bu yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde ama havanın soğumasıyla doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış görülecek" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Önümüzdeki 4 gün yurdun tamamında yağış bekleniyor"
Çelik, Türkiye'nin yeni yağışlı sistemin içerisine girdiğini belirterek, "Önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi de dahil olmak üzere yurdumuzun tamamında yağış bekliyoruz. Bu yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde ama havanın soğumasıyla doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülecek" ifadesini kullandı.
Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek
Yağış rejiminin önümüzdeki günlerde Ege bölgesinden başlayarak Doğu Anadolu bölgesine doğru ilerleyeceğini aktaran Çelik, "Cuma ve Cumartesi günleri yağışlar aralıklarla devam edecek. Bu gelen sistemle birlikte sıcaklılar hızla azalıyor. 5 ve 6 derecelik düşüş olacak. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerini altına inecek diyebiliriz" diye konuştu.
Cumartesi günü de yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, "3 büyük şehirde sıcaklıklarda 6 ve 7 derecelik bir düşüş öngörüyoruz. Çarşamba günü İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar 10 ve 11 derecelere düşüyor. Ankara'da da sıcaklıklar 10 ve 11 derece ama hafta sonu en yüksek sıcaklıklar 8 ve 9 derecelere kadar düşecek. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklarda 16 ve 17 derecelerinde seyredecek" ifadelerini kullandı.
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