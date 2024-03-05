Önümüzdeki 4 gün yurdun tamamında yağış bekleniyor - Son Dakika
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Önümüzdeki 4 gün yurdun tamamında yağış bekleniyor

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki 4 gün boyunca yurdun tamamında yağış beklendiğini açıkladı. Yağışlar, yağmur ve sağanak şeklinde olacak ancak doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği belirtiliyor.

05.03.2024 19:35  Güncelleme: 19:45
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Önümüzdeki 4 gün yurdun tamamında yağış bekleniyor

ANKARA - Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, "Önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi de dahil olmak üzere yurdumuzun tamamında yağış bekliyoruz. Bu yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde ama havanın soğumasıyla doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış görülecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Önümüzdeki 4 gün yurdun tamamında yağış bekleniyor"

Çelik, Türkiye'nin yeni yağışlı sistemin içerisine girdiğini belirterek, "Önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi de dahil olmak üzere yurdumuzun tamamında yağış bekliyoruz. Bu yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde ama havanın soğumasıyla doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülecek" ifadesini kullandı.

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek

Yağış rejiminin önümüzdeki günlerde Ege bölgesinden başlayarak Doğu Anadolu bölgesine doğru ilerleyeceğini aktaran Çelik, "Cuma ve Cumartesi günleri yağışlar aralıklarla devam edecek. Bu gelen sistemle birlikte sıcaklılar hızla azalıyor. 5 ve 6 derecelik düşüş olacak. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerini altına inecek diyebiliriz" diye konuştu.

Ankara, İstanbul ve İzmir

Cumartesi günü de yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, "3 büyük şehirde sıcaklıklarda 6 ve 7 derecelik bir düşüş öngörüyoruz. Çarşamba günü İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar 10 ve 11 derecelere düşüyor. Ankara'da da sıcaklıklar 10 ve 11 derece ama hafta sonu en yüksek sıcaklıklar 8 ve 9 derecelere kadar düşecek. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklarda 16 ve 17 derecelerinde seyredecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Cengiz Çelik, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önümüzdeki 4 gün yurdun tamamında yağış bekleniyor - Son Dakika

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