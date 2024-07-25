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Önümüzdeki aylarda 8 bin deprem konutu daha teslim ediliyor

Vali Seddar Yavuz, TOKİ deprem konutlarını inceledi

MALATYA - Malatya Valisi Seddar Yavuz, önümüzdeki aylarda yapımı tamamlanan 8 bin deprem konutunun daha hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberinde belediye başkanları ile AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkileri ile birlikte kentte devam eden deprem konutlarını inceledi. İlk olarak Yazıhan ilçesine giden Vali Yavuz, daha sonra depremin yıkıma uğrattığı ilçeler olan Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde deprem konutları hakkında bilgiler aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, önümüzdeki aylarda tamamlanan 8 bin konutun hak sahiplerine anahtar tesliminin yapılacağını söyledi.

15 milyon vatandaşın etkilendiği asrın felaketi sonrası kalıcı konut ve işyerlerinin biran önce teslim edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalıştıklarını anlatan Yavuz, "Bizzat sahadayız ve çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yapılması gereken konularla ilgili istişarede bulunuyor, sorunlarla karşılaştığımızda süratle çözülmesi konusunda koordinasyonu sağlıyoruz. Vatandaşlarımız şundan emin olsun, vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bir kaç ay içerisinde yaklaşık 8 bin konutu Malatya'da teslim etmiş olacağız. Yazıhan ilçesi Hamidiye Mahallesindeki konutları kasım ayı içerisinde teslim etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımız kutlu devlete güvensin. Ortak akıl ve istişare kültürüyle şehri tekrar ayağa kaldıracağız" diye konuştu.