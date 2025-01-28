Onur Koç'a 13 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

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Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı Onur Koç'a, Yargıtayın bozma kararı sonrasında yapılan yeniden yargılamada suç vasfı değişmesi sonucu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bozma kararı sonrası Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, Şırnak'taki komando taburlarına darbe girişimine destek için Ankara'ya intikal emri verdiği gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Gürcan'ın emir astsubayı tutuksuz Koç'un yeniden yargılandığı dava dosyası karara bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 15 Temmuz 2016'da Gürcan'ın emir astsubaylığını yaptığını ve darbe girişimi gecesi Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayından Ankara'ya intikal etmek üzere çıkan 3. ve 4. tabur içinde yer aldığını belirtti.

Ali Osman Gürcan'ın talimatıyla koruma timindeki askerlerin cep telefonlarını topladığı saptanan Koç'un, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını bildiren savcı, sanığın FETÖ'nün mahrem yapılanmasının örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden de örgüt üyeleriyle irtibat kurduğunu kaydetti.

Savcı, ayrıca sanığın eyleminin darbenin icrasını kolaylaştırmaya yöneldiğini anlatarak, Koç'un "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Onur Koç, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Koç, "Darbe girişimine katılmadım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Onur Koç'u "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına da karar verildi.

Onur Koç, tam teçhizatlı şekilde zırhlı araca binerek kışladan çıkış yapmıştı

Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada 19'u ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 23 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 4 Aralık 2023'te sanık Onur Koç'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla ilgili hükmü bozmuştu.

Dairenin kararında, "Suç tarihinde eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubaylığını yaptığı tespit edilen sanık Onur Koç'un darbe teşebbüsünün olduğu gece komutanın talimatıyla görevli personelin cep telefonunu topladığı, tam teçhizatlı şekilde zırhlı araca binerek kışladan çıkış yaptığı, örgütün gizli haberleşme ağına dahil olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Şırnak'taki komando taburlarına darbe girişimine destek için Ankara'ya intikal emri veren Gürcan ise darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan ve "çatı davası" olarak bilinen davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.