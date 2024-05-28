Onur Yüksek Teknoloji Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı - Son Dakika
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Onur Yüksek Teknoloji Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

Onur Yüksek Teknoloji Borsa İstanbul\'da işlem görmeye başladı

İletişim, savunma, havacılık çözümleri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren Onur Yüksek Teknoloji, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirket, başarılı geçen talep toplama süreci sonucunda 1 milyar 137 milyon 447 bin 680 liralık talep topladı. Halka açıklık oranı yüzde 31,40 olan şirketin halka arz büyüklüğü ise 977 milyon lira oldu. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şirketin gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede ise hedeflerini daha büyük projeler gerçekleştirmek ve global bir oyuncu olmak olarak açıkladı.

28.05.2024 12:37
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İletişim, savunma, havacılık çözümleri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren teknoloji ve mühendislik şirketi Onur Yüksek Teknoloji, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Şirket, başarılı geçen talep toplama süreci sonunda bugün itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da "ONRYT" koduyla işlem görecek.

Onur Yüksek Teknoloji, sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle ve herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadan gerçekleştirilen talep toplama sürecinde 1 milyon 537 bin 888 kişiden 1 milyar 137 milyon 447 bin 680 liralık talep topladı.

Halka açıklık oranı yüzde 31,40 olan şirketin halka arz büyüklüğü ise 977 milyon lira oldu.

"Şirketlerimizin gelişimine katkı sağlamaktan çok mutluyuz"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Onur Yüksek Teknolojinin borsada işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong töreninde, şirketin, kurulduğu günden bugüne haberleşme ve savunma sanayisinde birçok önemli projeyi ve yenilikçi çözümleri hayata geçirdiğini söyledi.

Ergun, Onur Yüksek Teknolojinin Türkiye'nin yerli ve milli üretim hedefinde başarıyla ilerlemeye devam ettiğini belirterek, "Biz de sermaye piyasaları olarak, böyle değerli şirketlerimizin gelişimine katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak yeni ortaklarının kendisine kattığı güçle bu hedeflerini ve başarısını daha da ileriye taşıyacaktır. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta şirketimizin değerli yöneticilerini, aracı kurumumuzun özverili çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

"Hedefimiz, global bir oyuncu olmak"

Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede de halka arzı başarıyla tamamladıklarını dile getirerek, yatırımcılara teşekkür etti.

Yerli savunma sanayisinin bugünkü gurur verici noktaya ulaşmasında kendilerinin de 45 yıldır üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Dede, şunları ifade etti:

"Sistemlerimizi yerli olarak üreterek ithalatın azalmasına ve döviz tasarrufuna katkıda bulunurken, doğrudan ve dolaylı yurt dışı satışlarımızla ülkemize döviz kazandırmaktayız. Halka arzdan sağlayacağımız fonun bir kısmını AR-GE çalışmalarını artırmak, bir kısmını da yenilenebilir enerji alanındaki mevcut elektrik üretim kapasitemizi 10 kattan fazla artırmak için değerlendireceğiz. Bundan sonrası için hedefimiz, daha çok sayıda, daha büyük projeler gerçekleştirmek, üretim ve istihdam kapasitemizi artırmak, daha fazla ihracat yaparak şirketimizi büyütmek ve global bir oyuncu olmak. Bu hedefimizi, bizlere güvenerek şirketimizin hisselerini alan yüzbinlerce yeni ortağımızın katacağı güçle gerçekleştireceğiz."

"Global pazardaki iddiamızı daha da artıracağız"

Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Noyan Burçin Dede de 1980'den bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet eden firmanın özellikle 2000'li yıllarda başlayan ve kritik sistemlerin millileştirilmesine öncülük eden vizyon çerçevesinde büyük atılım yaptığını söyledi.

Halihazırda Onur Yüksek Teknoloji tarafından üretilen sistemlerin insansız hava araçlarından terörle mücadeleye, firkateynlerden sahil güvenlik botlarına, insansız deniz araçlarından helikopterlere, sivil havalimanlarından raylı ulaşım sistemlerine kadar geniş yelpazede etkin bir şekilde kullanıldığını dile getiren Dede, "Önümüzdeki süreçte halkımızdan ve yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve sorumlulukla, Türkiye'den dünyaya yüksek teknoloji ihraç edilebileceğinin canlı kanıtı olarak global pazardaki iddiamızı daha da artıracağız." dedi.

Gong törenine, Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Dede, Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay ve Global Menkul Değerler Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı Berkay Aytekin de katıldı.

Kaynak: AA

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