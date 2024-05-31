OpenAI, yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı hesapları engelledi - Son Dakika
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OpenAI, yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı hesapları engelledi

OpenAI, yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı hesapları engelledi

OpenAI, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı hesapları engelledi. Raporda, İsrailli şirket STOIC ve Rus, Çin ve İran ağlarının faaliyetlerinin kesintiye uğratıldığı belirtildi. Hesapların yapay zeka modellerini içerik üretmek için kullandığı ve sosyal medya platformlarında yayımladığı ifade edildi.

31.05.2024 14:57
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Merkezi ABD'de bulunan OpenAI firması, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı hesapları engelledi.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, "gizli etki operasyonlarına" ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, yapay zeka platformlarını "gizli etki" kampanyası amacıyla kullanan "STOIC" adlı İsrailli şirketin yanı sıra "Bad Grammar ve Doppelganger" adlı Rus, "Spamouflage" adlı Çin ve "Uluslararası Sanal Medya Birliği (IUVM)" adlı İran ağlarının faaliyetlerinin kesintiye uğratıldığı belirtildi.

Söz konusu hesapların, yapay zeka modellerini içerik üretmek için kullandığı ve bunları daha sonra Instagram, Facebook ve X gibi platformlarda yayımladığı ifade edilen raporda, "STOIC"in platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin içerik üretmek için kullandığı bildirildi.

Raporda, şirketin ayrıca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) hedef aldığı ve ABD'de başlayan öğrenci protestolarına katılanları "antisemit" olarak suçladığı kaydedildi.

Hafta içinde Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Sosyal Medya, İsrail, İran, Güvenlik, Dış Politika, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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