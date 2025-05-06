ORAN Toplantısı Yozgat'ta Gerçekleşti - Son Dakika
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ORAN Toplantısı Yozgat'ta Gerçekleşti

ORAN yönetim kurulu toplantısı Yozgat'ta yapıldı, 906 proje ve yeni destek programı açıklandı.

06.05.2025 12:55
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN), mayıs ayı yönetim kurulu toplantısı Yozgat'ta gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği'nde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen toplantıya, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Çiçek, ORAN'ın 2010-2025 yılları arasında Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta toplam 906 projeyi hayata geçirdiğini belirterek, 6,9 milyar liralık yatırımın bölgeye kazandırıldığını söyledi.

Bu yıl itibarıyla toplam bütçesi 420 milyon lira olan 47 projenin devam ettiğini ifade eden Çiçek, bu projelerde üretim, istihdam, inovasyon ve sosyal içermenin öncelikli olduğunu kaydetti.

Yeni açıklanacak destek programına ilişkin bilgi veren Çiçek, "Kısa adı SoGreen olan ve yerelde kalkınma ajansları tarafından uygulanacak Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında taslak olarak hazırlanan 'SoGreen Hızlandırıcı Mali Destek Programı'nı kısa bir zaman içerisinde ilan edeceğiz. Dünya Bankası finansmanıyla gerçekleştirilecek bu program, yeşil dönüşüm ve sosyal içerme boyutları güçlü olan mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve birliklerin projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, yozgat, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORAN Toplantısı Yozgat'ta Gerçekleşti - Son Dakika

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