ORAN Yönetim Toplantısı Sivas'ta Yapıldı - Son Dakika
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ORAN Yönetim Toplantısı Sivas'ta Yapıldı

ORAN Yönetim Toplantısı Sivas\'ta Yapıldı

ORAN, Sivas'ta yönetim toplantısı düzenleyerek 15 yılda 891 proje hayata geçirdiğini duyurdu.

20.02.2025 13:48
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Sivas'ta gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi valilik binasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker katıldı.

Toplantıda konuşan Çiçek, ORAN'ın bölgede yenilikçiliği, üretimi ve istihdamı arttıran projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Ajansın 15 yılda 891 projeyi hayata geçirdiğini aktaran Çiçek, "2010-2025 yılları arasında bölgenin gelişimine yönelik farklı sektörlerde toplam 891 projeyi hayata geçirerek, 2025 güncel fiyatlarıyla yaklaşık 6,7 milyar lira yatırımın bölgeye kazandırılmasını sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Çiçek, 2025 yılında programlar kapsamında imzalanan 15 yeni proje ve güdümlü projeler ile yaklaşık 190 milyon liralık kaynağın bölgeye kazandırıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ORAN Yönetim Toplantısı Sivas'ta Yapıldı - Son Dakika

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