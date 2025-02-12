Orban, AfD'nin Geleceği Temsil Ettiğini Söyledi

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel'ın "Almanya'nın geleceği" olduğunu söyledi.

Başbakan Orban ve AfD Eş Başkanı Weidel, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de biraraya geldi.

İki lider, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Macaristan'da mülteci sayısının sıfır olduğunu, bu husustaki yaklaşımını sürdüreceğini kaydeden Orban, uyguladıkları göç politikası sayesinde Almanya'yı da koruduklarını savundu.

Orban, göç politikalarını eleştirdiği Almanya'yı kastederek, "Bizi neredeyse mahvediyorlardı. Eğer talep ettikleri kurallara uysaydık, Macaristan Almanya gibi görünürdü. Hala çok fazla Alman baskısı var." diye konuştu.

AfD'nin geleceği temsil ettiğini belirten Orban, Macaristan'ın Avrupa Birliği'ni (AB) koruyamayacağını, ancak bu görevin Almanya ve Fransa'ya düştüğünü söyledi. AfD, Macaristan'ın izinden gitmek istiyor

AfD Eş Başkanı Alice Weidel da düzensiz göçe karşı Macaristan'ın siper olduğunu belirterek, "Macaristan'ın izinden gideceğiz." diye konuştu.

Weidel, Almanya'nın güçsüz hükümetler ve ekonomi programları nedeniyle zayıfladığını, bu durumun sorumlusunun da eski Başbakan Angela Merkel olduğunu iddia etti.

Almanya'da yaşayan yabancıların işlediği suçlardan ötürü ülkesinin sıkıntı içinde olduğunu ileri süren Weidel, "Orban'ı mantık, egemenlik ve bağımsızlık sembolü" olarak gördüğünü dile getirdi.

"Almanya'nın geleceğiyle görüştüm"

Öte yandan, Weidel için sosyal medya hesabı X'ten "Almanya'nın geleceği ile görüştüm" ifadesini kullanan Orban, AfD ve kendi hükümetinin yaklaşımlarının bir birine çok yakın olduğunu, Almanya'da yapılacak genel seçimler öncesi Weidel'ı ülkesine davet ettiğini söyledi.