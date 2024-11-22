Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkarttığı İsrail Başbakanı Netanyahu, Roma Statüsü'nün tarafı olan 124 ülkeden herhangi birine seyahat ederse tutuklanma riskiyle karşı karşıya. Fransa, Hollanda, İtalya ve Belçika, Netanyahu'nun ülkelerine gelmesi durumda tutuklanacağını açıklarken Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu'ya sahip çıkıp tutuklama kararını hiçe sayan Orban, tepkilerin odağındaki lideri ülkesine davet edeceğini söyledi.

22.11.2024 12:17
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu. UCM ayrıca Hamas liderlerinden Muhammed Deif için de tutuklama emri çıkardı.

4 ÜLKE TUTUKLAMA EMRİNİ UYGULAYACAĞINI DUYURDU

İsrail merkezli haber kanalı i24news'ün haberine göre, Fransa ve Hollanda Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacaklarını duyurdu. İtalya kararı yanlış bulsa da her ikisinin de ülkeye gelmeleri durumunda tutuklanacağını söyledi, Belçika da kararı desteklediklerini açıkladı.

ORBAN'DAN DESTEK MESAJI GELDİ

4 ülkenin resmi açıklamasına karşı Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan destek açıklaması geldi. Orban, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine rağmen, Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini söyledi. Orban, Macaristan Devlet Radyosu'na güncel konular üzerine açıklamalarda bulundu.

"NETANYAHU'YU BUGÜN MACARİSTAN'A DAVET EDECEĞİM"

UCM'nin dün İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararına değinen Orban, mahkemenin kararını "ateşe benzin dökmek" olarak yorumladı. Orban, UCM'nin kararıyla yüzleşmek gerektiğini ileri sürerek, "Bu nedenle, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bugün Macaristan'a davet edeceğim. Gelmesi durumunda, UCM'nin kararının burada hiçbir etkisinin olmayacağı ve içerdiği şartlara da uymayacağımızın garantisini kendisine vereceğim" dedi.

Burada sadece Macaristan-İsrail ikili ilişkilerinin görüşüleceğini kaydeden Orban, böylelikle Netanyahu'nun güven içinde görüşmelerde bulunabileceğini ifade etti. UCM, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığını duyurmuştu.

Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu\'ya sahip çıktı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Adem GS:
    biz en son mu açıklayacağız? ilk bizim açıklamamız gerekliydi.. 23 1 Yanıtla
  • balder osman:
    ürkiye sıkıştı şimdi, ticaret vs.. bir de bu çıktı :) 11 5 Yanıtla
  • balder osman:
    ticareti kesmişti ya neden hapse atılmasına destek çıkmıyor, kanki diyemedin sanki 9 1 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    Bu zihniyetteki bir ülke ve yönetiminin Türk birliginde ne işi var.Gerçekler birşekilde anlatılmalı.Olmuyorsa birlikten çıkarılsın.Yoksa aramıza sokulmuş ajanmıdır. 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Dostum Orban şimdi beni zorda bıraktın ne edeceğiz şimdi 2 1 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Ziyadan ses yok tik yok 0 0 Yanıtla
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