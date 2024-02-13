Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye hizmet binası önündeki törende, Ordu'nun, 19 ilçesiyle dünyanın en güzel ve başarılı şehri olması için herkesin elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.
Güler, buradaki hizmetin sadece belediyecilik hizmeti olmadığını, herkesin ittifakıyla ortaya çıkan, hak ve hizmet kelimesiyle anlam bulan bir faaliyet dizisi olduğunu anlattı.
Güler, daha önce aldığı görevlerin ardından memleketinde ekip olarak güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Sizlerle birlikte Allah nasip ederse 5 yıl daha hizmet edeceğiz. Muhteşem bir kadromuz var sizlerle birlikte. Buradaki 2 bin 500 kardeşimizin bugün hak ettiği çalışmaların karşılığını aslında parayla ödeyemeyiz. O kadar kıymetli hizmetleriniz var ki. Türkiye'de de çok iyi bir rakama ulaşarak sizlere bugün Mehmet Keskin beyle birlikte, Hizmet-İş Sendikası ile beraber mutlu bir düğün halayı çekecek şekilde çalışmayı Allah nasip etti. Hayırlı olsun ve helal olsun diyoruz."
Yapacakları çalışmalarda sevgi dilini hakim kılarak hizmetlere yansıtacaklarını vurgulayan Güler, hizmetlerle halkın yüzünü güldüreceklerine işaret etti.
Kendisinin de emekçi olduğunu dile getiren Güler, "Ben de 50 yıldır çalışıyorum. Şu anda da hiç ücret almadan çalışıyorum. Başından beri de maaş dahi almıyorum. Bunu bilin. İkinci bir ücretim de yok. Başından beri belediyeden bir kuruş dahi almadan sizlerle beraber çalışıyorum. Ben de sizin gibi emekçiyim. Emekli maaşımla birlikte çalışıyoruz." dedi.
Güler, bu fedakarca ortamı oluşturduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Böyle bir lidere sahip olduğumuz için ve onunla beraber 30 yıldır beraber çalıştığım için ben de kendimi mutlu ve bahtiyar hissediyorum. Bizim davamız pazara kadar değil, mezara kadar." diye konuştu.
Üç yıllık bir toplu sözleşme yaptıklarını kaydeden Güler, şu ifadeleri kullandı:
"2 bin 500 kişi bundan faydalanacak ve burada yaptığımız çalışmalarla işçi ücretlerine ortalama yüzde 120 zam yapmış oluyoruz. Sosyal belediyecilikte yaptığımız çalışmalarla güzel şeyler yaptık. Yakacak yardımı, yemek yardımı, çocuk yardımı. Burada bayramlarda verilen zamlar var. Biri bin lira, diğeri 1500 lira. Bunu az buluyorum. Onu da 5 bin liraya çıkaralım. Bu ücretlere de her 6 ayda bir devlet memurlarına gelen zam oranında da artış yapacağız."
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise Ordu'ya her gelişinde kendini yenileyen bir şehir gördüğünü belirtti.
Keskin, bugünün hasat, şükür ve bereket günü olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Bugün kahır günü değil, bahar günüdür. Birazdan imzalayacağımız sözleşmemizde ulaşılan rakamlar sözleşmenin başarısının önemli göstergelerinden biri olmakla birlikte bu sözleşme adil bir sözleşme olmuştur. Enflasyon oranının çok üstünde gerçekleşen artışın bereketli olmasını diliyorum. Emek hayatın denge ve dinamiğidir. Hizmetlerin devam etmesi için bazı dengelerin bozulmaması gerekir."
Bu dengenin bozulmaması için istişareli çalışmalar yaptıkları belediye ilgililerine teşekkür eden Keskin, "Emek ve alın terine verdiği değeri belediyemizin imkanlarını zorlayarak bordrolarımıza yansıtmak için Türkiye'nin en iyi sözleşmelerinden birisini imzalayacak olan kıymetli büyüğümüz, Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Keskin, toplu iş sözleşmesinin Ordu Büyükşehir Belediyesine, sendikaya ve tüm emekçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesiyle, Büyükşehir Belediyesine bağlı ORBEL AŞ bünyesindeki personellerin maaşlarına yüzde 120 zam yapıldı.
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