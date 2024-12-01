Ordu'da 5. Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Ordu'da 5. Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Ordu\'da 5. Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen 5'inci Hamsi Festivali'nde 10 ton hamsi pişirilip vatandaşa ikram edildi. Festivalde yerel sanatçılar konser verirken, geleneksel halk oyunları da sergilendi.

01.12.2024 17:10  Güncelleme: 17:12
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ORDU'nun Perşembe ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 10 ton hamsi pişirilip, vatandaşlara ikram edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Tarif edilemeyecek kadar güzel olan ilçemiz Perşembemizi görerek şahit olmalarını, tanıklık etmelerini istiyorum" dedi.

Perşembe ilçesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 5'inci 'Hamsi Festivali' düzenlendi. Kentteki iskelede düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Yan yana dizilen ızgaralarda pişirilen 10 ton hamsi, yaklaşık 10 bin kişiye karalahana çorbası, mısır ekmeği ve coğrafi işaretli cevizli helva eşliğinde ikram edildi. Festival kapsamında yerel sanatçılar da sahne alarak, konser verdi. Bazı vatandaşlar da yöresel oyunlarını sergileyerek eğlendi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "10 ton hamsi ayıklandı ve pişti, ve bunu halkımız şu anda büyük bir katılımla zevkle yiyor. Bunların içinde ızgaralarımız, içli tava diye bahsettiğimiz hamsili pilavımız, sakarcasından, galdiriğine kadar değişik yemekleri burada tadabilirsiniz. Yeniliklerimiz var, kivi dolmamız var. Çok güzel bir şekilde herkesin beğendiği bir şeye dönüştü. Karadut ve beyaz duttan yapılan ayrı ayrı helvalarımız var. Bunlar da hamsiyle beraber dünyaya meşhur edeceğimiz yeniliklerimiz. Hava da bugün şansımıza çok güzel. Bu vesileyle herkese teşekkür ediyorum. Tarif edilemeyecek kadar güzel olan ilçemiz Perşembemizi görerek şahit olmalarını, tanıklık etmelerini istiyorum" dedi.

Perşembe sahili ve iskelesinde gerçekleştirilen etkinliklerde halk oyunları gösterileri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği gösteriler de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da 5. Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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