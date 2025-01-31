Ordu'da AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
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Ordu'da AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Ordu\'da AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Ordu'da, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

31.01.2025 18:46
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Ordu'da, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, davalarına emek veren herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda, yaşamın tüm alanlarında devrimsel bir dönüşüme tanıklık ettiğini belirten Özer, "Cumhuriyet'in birinci yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki atılımlar yapılmamış olsaydı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı olamazdı." dedi.

Özer, Türkiye'nin artık sadece bölgesinde değil, dünyada bir aktör ve lider ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"İşte bu tazelenmelerle, bu kongrelere yeni heyecanlarla Türkiye Yüzyılı'nın altını doldurmak için gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Artık Türkiye, eski Türkiye değil. Durmanın bile kayıp olduğu, dinlenmenin bile kayıp olduğu zamanların olduğu bir Türkiye. Onun için Allah'ın izniyle Ordu olarak kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nın çok güçlü, emin adımlarla gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, son 2 seçimde de kadınların ilçelerde önemli bir çalışma içinde olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, kadın eli değdiği için siyasetteki başarılarının geldiğine işaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Türkiye Yüzyılı'nın kadınların yüzyılı olması, 2053 ve 2071 hedeflerine güçlü kadınlarla ulaşmak için partilerinin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Selman Altaş da teşkilatta yer alan kadınların fedakarca çalıştığına şahit olduklarını ifade etti.

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi Münira Ayvacı Gözütok'un divan başkanlığını yaptığı kongrede, İl Kadın Kolları Başkanlığına Şeniz Eyigün seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

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