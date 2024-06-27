Acı olay! Su parkında elektriğe kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan işletme sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Acı olay! Su parkında elektriğe kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan işletme sahibi hayatını kaybetti

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Orduda bulunan bir su parkında, elektrik akımına kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan işletme sahibi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen çocuk ise tedavi altına alındı.

27.06.2024 14:15
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Ordu Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde vatandaşların serinlemek için gittiği su parkına giren Elif Naz Derdiyokoğlu elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48), çocuğu kurtarmaya çalıştı. Kendi de akıma kapılan Günay ile Derdiyokoğlu, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ELİF NAZ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Naz Derdiyokoğlu ise Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Elif Naz Derdiyokoğlu'nun, bir çocuk yüzme kulübünün etkinliği kapsamında su parkına geldiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Acı olay! Su parkında elektriğe kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan işletme sahibi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Acı olay! Su parkında elektriğe kapılan çocuğu kurtarmaya çalışan işletme sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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