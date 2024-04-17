Ordu\'da ÇED süreci durduruldu

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 'Perşembe Kıyı Düzenleme ve Rekreatif Amaçlı Dolgu Projesi' için açılan dava sonrasında ÇED sürecinin durdurulduğunu açıkladı. Adıgüzel, "ÇED süreci birbiri ile ilişik iki proje için de durdurulmuştur. Melet Nehri ve tüm Altınordu sahiline bir saldırı daha püskürtülmüştür. Bir defa daha Ordu halkı, Ordu kent kültürü ve doğa hakları kazanmıştır" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Perşembe Kıyı Düzenleme ve Rekreatif Amaçlı Dolgu Projesi' için açılan dava sonrasında ÇED sürecinin durdurulduğunu duyurdu. Adıgüzel yaptığı açıklamada, "Bir coğrafya insanı ve tarihi ile birlikte değerlendirilir, sadece toprak, su, hava ve diğer jeolojik bileşenleri ile değil. Ordu'nun Altınordu sahili de Ordu halkının deniz kültüründen, kent yaşamından, tarihinden ayrı değerlendirilemez" dedi.

Adıgüzel, şunları söyledi:

"AKLA DA BİLİME DE ZİYANDI"

"Dolgu zeminler deprem etkisinde oldukça sorunlu alanlardır. Kuzey Anadolu fay hattına 40 km mesafede, hatta doğrudan altında yeni diri faylar tespit edilen bir yerde, geçmişteki Fatsa depreminin ve Erzincan depreminin Ordu kent merkezinde yaptığı hasar ortada iken tamamen alüvyon deltası olan Ordu kent merkezinin kıyı şeridine dolgu planı akla da bilime de ziyandı. Dolgu planlanan alanlardan biri de teleferiğin başlangıç noktasının 20 metre kenarı olup binlerce ton kaya kütlesi buraya bombardıman edilirken, o teleferiği kullanan insanlar da riske edilecekti. Antalya'daki kaza daha yeni bir örnekti. İskeleden Melet ağzına kadar tüm girişimler mahkeme kararları ile durdurulmuşken, yargı kararını takmayan faaliyete devam eden bir belediye yönetim anlayışının Ordu halkı ile inatlaşmasının sonu ise bellidir. Burası bu kentin kalbidir. Ordu halkı bu kentin doğal özelliği ve güzelliği üzerine yapay çirkinliklere asla müsamaha göstermeyecektir. Ordu halkı deniz ile arasına kimseyi daha önce sokmadı yine sokmayacaktır.

"ORDU BELEDİYE BAŞKANINI AKLISELİME DAVET EDİYORUM"

Şehirle deniz arasına, kıyı ile Ordu halkı arasına konulacak her bir kürek toprak bu şehre de bu şehrin insanlarına da ihanettir. İşte bu yüzden dün Çevre Bakanlığında bu projenin OBB tarafından yapılan ÇED başvurusunda İDK toplantısına katılmıştık. Yukarıda özetlediklerimi anlatmıştım. Ordu'nun hakkını Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ve Av. Haluk Türkmen abimizle birlikte savunmuştuk. Az önce bildirilen karar ile ÇED süreci birbiri ile ilişik iki proje için de durdurulmuştur. Melet Nehri ve tüm Altınordu sahiline bir saldırı daha püskürtülmüştür. Bir defa daha Ordu halkı, Ordu kent kültürü ve doğa hakları kazanmıştır. Bu mücadeleyi inanılmaz bir dirençle yürütüp bu noktaya taşıyan Ordu Çevre Derneğimiz ve kıymetli başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ve Av. Haluk Türkmen başkanım başta olmak üzere tüm çevre örgütümüze, aktivistlere, medyaya ve tüm Ordu halkına çok teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanını da bundan böyle aklıselime davet ediyorum."