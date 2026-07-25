Ordu’da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
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Ordu’da Denize Girmek Yasaklandı

Ordu’da Denize Girmek Yasaklandı
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Ordu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 25-26 Temmuz tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

ORDU Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla il genelinde 25-26 Temmuz tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü (bugün) ve 26 Temmuz 2026 Pazar günü ilimiz genelindeki sahillerde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceği tahmin edilmektedir. Alınan bu meteorolojik veriler doğrultusunda; yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlenmek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile; 25-26 Temmuz'da ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Valilik, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşların alınan kararlara uymalarını ve gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu’da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika

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