Ordu'da Eski Eşi Keserle Dövüp Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Ordu'da Eski Eşi Keserle Dövüp Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ordu\'da Eski Eşi Keserle Dövüp Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ordu'da eski eşi Ayşe Çetin'i keser sapı ile döverek öldüren Mükerrem Başarmak, 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 28 Ağustos 2023'te meydana geldi. Başarmak, Çetin'in yaşadığı eve giderek tartışma çıkardı ve onu keser sapı ile dövdü. Komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak Çetin hayatını kaybetti. Başarmak tutuklandı ve dava süreci başladı. Mahkeme, sanığı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, ancak 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

17.07.2024 15:39
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ORDU'da eski eşi Ayşe Çetin'i (39) keser sapı ile döverek öldüren Mükerrem Başarmak (49) 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Ağustos 2023'te Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Mükerrem Başarmak, 2 yıl önce boşandığı 4 çocuğunun annesi Ayşe Çetin'in yaşadığı eve gitti. İkili arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Başarmak, yanında getirdiği ahşap keser sapı ile Çetin'i dövdü. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polislere kapıyı açmayan Başarmak, keser sapı ile eski eşine vurmaya devam etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Çetin'i kanlar içinde yerde buldu. Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülen Çetin, hayatını kaybetti. Başarmak da gözaltına alınıp, tutuklandı.

'ORDU'YA ÇOCUKLARIMI GÖRMEK İÇİN GELMİŞTİM'

Mükerrem Başarmak hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açıldı. Davanın karar duruşması, dün görüldü. Duruşmaya sanık Mükerrem Başarmak ile 4 çocuğu, tarafların bazı yakınları ve avukatları katıldı. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Başarmak'ı dinledi. Başarmak, mahkeme heyetine yaptığı savunmasında, "Pişmanım. Böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Eski eşim yanlış yola saptı. Eski eşim tarafından hakaret ve aldatılmaya maruz kaldım. Ordu'ya çocuklarımı görmek için gelmiştim" dedi.

'ÖLDÜRMEK DEĞİL, DÖVMEK İSTEMİŞTİR'

Sanık avukatı Hayati Yılmaz, Mükerrem Başarmak'ın öldürme niyetiyle olayı gerçekleştirmediğini iddia etti. Yılmaz, "Sanık, haksız ağır tahrik altında eşini yaralamıştır. Daha sonrasında ölüm olayı gerçekleşmiştir. Katletme niyetinde bir delil yoktur. Öldürmek değil, dövmek istemiştir" diye konuştu.

Savunmalarından ardından mahkeme heyeti, sanığı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı müebbete çevirdi.

Kaynak: DHA

Ayşe Çetin, Ordu, Mahkeme, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Eski Eşi Keserle Dövüp Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Eski Eşi Keserle Dövüp Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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