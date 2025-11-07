Ordu'da Fındık Ne Durumda... Çamaş Belediye Başkanı Çıtır: Bu Yıl Fındık Üretiminde Yüzde Sıfırlara İndik

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN&RECEP TUNAHAN GÜLER

(ORDU) - Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, CHP'nin Ordu mitinginde öne çıkan başlıklardan biri olacak fındık üreticisinin durumuna ilişkin, "Son iki yıldır kokarcayla mücadele ediyoruz. Bu yıl da ziraai don bizim belli bir rakımımızın altına, yüzde 97 oranında ürünümüze zarar vermiş durumda. Bu yıl fındık üretiminde yüzde sıfırlara kadar indik diyebiliriz. Fındık Karadeniz'in en büyük geçim kaynağıydı. İki yıldır ondan da maalesef hiçbir şekilde ürün alamıyoruz" dedi. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise "Fındıkta maalesef yıllardır istediğimiz fiyatı alamıyoruz. Girdi maliyetleri çok yüksek. Maliyetini karşılamayan bir fındık fiyatı maalesef üreticinin boynunu büküyor" dedi.

CHP'nin 67'nci Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi yarın Ordu'da düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingdeki ana başlıklarından birinin de fındık üreticisinin yaşadığı zorluklar olması bekleniyor. Ordu ve bölge genelinde bu yıl nisan ayında yaşanan ziari don ve kahverengi kokarca böceği nedeniyle rekoltede ciddi kayıplar yaşandı. Doğu Karadeniz'in tek kadın belediye başkanı olan Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Çamaş'ta ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Çamaş Belediye Başkanı Çıtır, yarın gerçekleşecek Ordu mitingi için şunları söyledi:

"Yarın milli irademize sahip çıkacağız. Hakkın, hukukun, adaletin olduğu her yerde CHP var. ve bunu 81 ille tamamlayacağız. ve biz halk olarak halkımızın yanındayız her istedikleri anda. Sosyal belediyeciliği en iyi şekilde nasıl yapabiliriz, onun mücadelesini vermekteyiz. Halkımız neredeyse biz oradayız. Adalet, hukuk sistemini en güzel şekilde yürütmek için, bu iradeye sahip çıkmak için yarın herkesi Ordu, Cumhuriyet Meydanı'mıza bekliyoruz."

"Don, ürünümüzün yüzde 97'sine zarar verdi. Bu yıl fındık üretiminde yüzde sıfırlara indik"

Çıtır, bölgesinde en önemli geçim kaynağı olan fındıkçılığın son durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Son iki yıldır kokarcayla mücadele ediyoruz. Bu yıl da ziraai don bizim belli bir rakımımız altına, yüzde 97 oranında ürünümüze zarar vermiş durumda. Meyve, sebzelerimizin hiçbiri don vasıtasıyla ürün elde edemedik. Kokarcayla mücadele ederken don faciasıyla da karşılaştık. ve bu yıl fındık üretiminde yüzde sıfırlara kadar indik diyebiliriz. ve halkımız şu anda gerçekten geçim açısından, zaten emeklimiz emekli maaşıyla geçinemiyor. Fındık Karadeniz'in en büyük geçim kaynağıydı. İki yıldır ondan da maalesef hiçbir şekilde ürün alamıyoruz. Benim ilçem şu anda çok büyük göç vermekte. Çünkü halkın fındıkla mücadelesi çok uzun sürdüğü için mecburen göç olaylarımız başladı. ve bu da ilçeyi zaten küçültme yoluna gidiyor.

"Çiftçimize destek istiyoruz"

Biz de bu konuda bütün STK'larımızla ne yapabiliriz, kokarca mücadelesinde zaten iki yıldır mücadelemizi başlattık. Bununla ilgili ben belediye olaraktan kampanyalarımı başlattım. Hatta ulusal medyalarda 'kokarcayı getir, parayı götür' kampanyasıyla çok güzel bir mücadele verdik. Çok da ses getirdik. Şu an çiftçilerimize ilaç desteği veriyoruz. Aynı anda ilaçlama potansiyeli bütün mahallelerimizde kapalı bütün olan kapıları açtıraraktan kokarcayla büyük bir çapta mücadeleye başladık. Donla ilgili mücadelemiz de inşallah devam edecek. Bu konuda da zaten çiftçimize destek istiyoruz her konuda. Şu anda çiftçimiz çok zor durumda."

"İşçi fındıkla mücadelesini sürdüremiyor, artık fındığını sökmeye başladı"

Ziari don sonrasında çiftçilere verilen desteklere ilişkin konuşan Çıtır, şöyle devam etti:

"Şu an ödemeler başladı ama bunlar tabii ki tatmin edecek rakamlar değil. Zaten fındık başlı başına kendiyle mücadele eden bir ürün. Yani çuvalına girene kadar her an tehlikeyle karşı karşıya. Harmandan, eğitimden, gübresinden her şeyine kadar parayla olan bir şey. Bu yüzden verilen desteklerin hiçbiri, hiçbir çiftçinin yarasını kapatmıyor. Fındık üreticilerimize sahip çıkılmalı. Çünkü Karadeniz ve özellikle bu bölge tamamen fındıkla geçinen bir bölge. Yani fındık olmadığı zaman Karadeniz'imiz tamamen göç vermekte. O yüzden istiyoruz ki fındık fiyatlarımızda, gübre desteklerinde, tarım desteğinde tam olarak destek verildiği anda çiftçimizin yanında anca olabiliriz. Yani bizler belediye olarak ne yapabileceksek bütün STK'larımız, ziraat odalarımız, ilçe tarımlarımız bu konuda her türlü desteği vermek için uğraşıyoruz. Ama hükümetimizden, devletten bu konuda tam destek istiyoruz. Çünkü şu anda işçi fındıkla mücadelesini sürdüremiyor. ve inanın çoğu yerde artık fındığını sökmeye başladılar. Alternatif ürünle aramak zorunda kaldılar."

Elvan Işık Gezmiş: Sesimiz Ordu'dan gür yükselecek

Giresun Milletvekili Işık Gezmiş ise yarınki Ordu mitingine şu sözlerle çağrı yaptı:

"Bugün burada Doğu Karadeniz'de, maviyle yeşilin buluştuğu Ordu'dayız. Ordu'nun güzel ilçesi Çamaş'tayız. Hak, hukuk, adalet mücadelemizi, sesimizi yarın Ordu'dan duyuracağız. Biliyorsunuz bir süreçteyiz 19 Mart'tan beri. Türkiye'nin birinci partisi olan CHP saldırıya maruzdur. Haksız, hukuksuz uygulamalarla, kumpaslarla, Ekrem İmamoğlu Başkanımızın soruşturmasıyla birlikte başlayan süreç, sonrasında diğer belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, hatta sanatçılara, gazetecilere, basına; her yere yayıldı. Büyük bir adaletsizlikle mücadele ediyoruz. Halkımızla bir aradayız. Alanlardayız, meydanlardayız ve Türkiye'nin her yerindeyiz. Yarın da Ordu'dan sesimizi, hemşehrilerimizle birlikte yükselteceğiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel yarın sabah Ordu'da olacak. ve mitingimizi yapacağız. Güçlü bir miting olacağını düşünüyoruz. Sesimiz Ordu'dan gür yükselecek. Ben komşu il Giresun'un milletvekili olarak şunu söylemek istiyorum: Ordu'da Giresunlu hemşehrilerimizle olacak. Çevre illerden de hemşehrilerimiz olacak. Adalet için, hak için, hukuk için biz hep birlikte mücadeleye devam ediyoruz."

"Maliyetini karşılamayan fındık fiyatı, üreticinin boynunu büküyor"

Ordu ve Karadeniz bölgesinde fındığın son durumuna ilişkin konuşan Gezmiş, şunları söyledi:

"Fındık sadece bu bölge için değil, Türkiye için stratejik bir tarım ürünü ve elbette desteklenmesi gerekiyor. Özellikle bu bölgenin arazi yapısı, dik ve engebeli. Zor bir tarım fındık. Ama çok da kıymetli bir tarım ürünü fındık. Desteklenmesi gerekiyor. Fındıkta maalesef yıllardır istediğimiz fiyatı alamıyoruz. Girdi maliyetleri çok yüksek. Fındık üretimi kolay bir şey değil. Bakın şimdi bahçelere gidin, güz gübreleriyle uğraşıyor vatandaş. İlkbaharda ayrı bakımı var, yazın toplanması, sonbaharda yine aynı şekilde.... Maliyetini karşılamayan bir fındık fiyatı maalesef üreticinin boynunu büküyor.

"Bu kadar kıymetli bir tarım ürününün desteklenmesi ve hak ettiği fiyatı alması gerekiyor"

Buna ek olarak son dönemde yaşanan kokarca, fındık bahçelerimize zarar verdi. Fındık ürününde rekolteyi azalttı. Geçen sene bir de üstüne don eklendi. Yüksek rakımlarda don yaşandı. Bu sene fındık rekoltesi düşük. Eğer kokarcayla ilgili de ciddi önlemler alınmazsa maalesef önümüzdeki sene fındık rekoltesinde ciddi kayıplar yaşayacağız. Onun için biz aslında Meclis'e araştırma önergeleri verdik, bununla ilgili bir komisyon kurulmasını istedik. Kokarcayla ilgili ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Üreticimizin desteklenmesi gerekiyor. Bu bölgede yetişen bu kadar kıymetli bir tarım ürününün desteklenmesi ve hak ettiği fiyatı ve değeri alması gerekiyor."