Ordu'da Kahverengi Kokarca İlaçlaması Başladı - Son Dakika
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Ordu'da Kahverengi Kokarca İlaçlaması Başladı

Ordu\'da Kahverengi Kokarca İlaçlaması Başladı

Ordu'da kahverengi kokarcalara karşı 200 bin noktada ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

15.10.2024 15:58
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ORDU'da havaların soğumasıyla birlikte kışlak alanlara çekilen kahverengi kokarcalara karşı 200 bin noktada ilaçlama çalışmaları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Ordu Valiliği, Ordu İl Tarım Orman Müdürlüğü ve ziraat odalarının yürüttüğü çalışmalarla böcek popülasyonunun en aza indirilmesi hedefleniyor.

Ordu'da, fındık üreticilerinin baş belası olan kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadele kapsamında geniş çaplı ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Ordu Valiliği öncülüğünde yürütülen ve İl Tarım Müdürlüğü ile Ziraat Odalarının da destek verdiği çalışmalar, 15 Ekim tarihi itibarıyla yüksek kesimlerde başladı. Kahverengi kokarcanın popülasyonunu en aza indirmek amacıyla, 200 bin farklı noktada ilaçlama yapılacak. Yüksek rakımlı ilçelerde yapılan ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen Ordu İl Tarım Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Yaklaşık 200 binin üzerinde kışlakta bu ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilecek, amacımız burada kokarca popülasyonunu baskılamak. Sadece kışlak mücadelesini yapınca iş bitecek mi? Hayır bitmeyecek. Kışlak mücadelesinden sonra da yine kışlakların çıkışında etraflarındaki alanlarda kimyasal mücadele çalışmaları yapacağız" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN EŞ ZAMANLI İLAÇLAMA'

Kahverengi kokarcaların soğuk havalarda hayatta kalabilmek için sıcak alanları tercih ettiğini belirten Kemal Yılmaz, "Bir ay içerisinde bunu bitireceğiz, diye bir zorunluluğumuz yok. Kışlak döneminde kahverengi kokarcanın kışlakta kaldığı süre içerisinde bu çalışmaları yürüteceğiz. Önemli olan burada eş zamanlı bu çalışmanın yapılması ve köyde mahallede bütün kışlaklarda bu ilaçlama çalışmalarının yapılması. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Muhtarlarımıza ilaçlama günü önceden söyleniyor. Muhtarlarımız da vatandaşlarımıza haber verecek ve herkesin katılımıyla bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Buradan özellikle şunu da ifade etmek isterim. Bir çalışmanın içerisinde işin esas sahibi olmadığı zaman o çalışma kesinlikle başarıya ulaşmaz. Burada işin esas sahibi kim? Üretici. Yani fındığın esas sahibi üreticimiz. Üreticilerimiz bu çalışmalara destek verecekler ve üreticilerimizle beraber tüm sektör paydaşlarımızla el ele vereceğiz, bu zararlının inşallah üstesinde geleceğiz. Zararı da minimize etmiş olacağız. En az seviyeye düşüreceğiz inşallah" diye konuştu.

SOYDAN'DAN FINDIK ÜRETİCİLERİNE ÇAĞRI

Fındık üreticilerinin de ilaçlama çalışmalarına aktif şekilde katılmalarını ve destek vermeleri gerektiğini ifade eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da şunları söyledi:

"Burada önemli olan tüm kışlıkların ilaçlanması. İlaçlanması için de özellikle Karadeniz bölgesinde, ilimizde, gurbette olan üreticilerimiz var, vatandaşlarımız var. Muhakkak anahtarlarını eğer gurbete gitmişlerse, anahtarlarını akrabalarına, yakınlarına komşusuna ve muhtarlarına göndersinler veya gitmeyenler varsa da ilaçlanma sürecine kadar gideceklerse muhakkak anahtarları bırakarak gitsinler çünkü her noktanın ilaçlanması lazım. Kahverengi kokarca bu çatılarda, samanlıklarda ve depolarda, balkonlarda yaşayacaktır. Ta ki ne zamana kadar, işte sıcaklık 17-18 derece olana, nisan aylarına kadar. Tabii ki ilaçlanmayan nokta şu olacaktır, kahverengi kokarca kışlağını orada geçirerek tekrar bahçeye rahatlıkla dönerek bize zarar verecektir. O açıdan biz toplu her noktayı ilaçlayarak kahverengi kokarcayı ne kadar azaltabilirsek ne kadar az bir sayıda bahçeye geri dönüşü sağlarsak bahçede de kimyasal ilaçlama, biyolojik mücadele devam ederse anca zarar boyutunu ortadan kaldırabiliriz."

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Ordu, Son Dakika

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