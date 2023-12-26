 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da Karadeniz-Akdeniz yolunda heyelan sonrası onarım tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da Karadeniz-Akdeniz yolunda heyelan sonrası onarım tamamlandı

Ordu'da temmuz ayında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolundaki onarım çalışmaları tamamlandı. Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli girişinde yapılan çalışmalar sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca bölgede 60 metrelik viyadük inşa edildi.

Ordu\'da Karadeniz-Akdeniz yolunda heyelan sonrası onarım tamamlandı
26.12.2023 - 16:49,
Abone Ol

Ordu'da, temmuzda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz- Akdeniz yolundaki onarım çalışmaları tamamlandı.

Mesudiye Belediye Başkanı Muaammer Özer, AA muhabirine, 10 Temmuz'da sağanak sonucu meydana gelen heyelan sonrası kapatılan Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli girişinde yürütülen çalışmaların bittiğini söyledi.

Yaklaşık 5 ay süren çalışmaların sona ermesiyle yolun yeniden açıldığını ifade eden Özer, sürücülere ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özer, bölgede 60 metrelik viyadük inşa edildiğini vurgulayarak, "Viyadük, uzunlukları 30 metre olan 3 ayak üzerine kuruldu. Yolun asfaltlanması sonrası da yol yeniden ulaşıma açıldı." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karadeniz, Mesudiye, Akdeniz, Ordu, Ulaşım, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Karadeniz-Akdeniz yolunda heyelan sonrası onarım tamamlandı - Son Dakika


17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:41:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Karadeniz-Akdeniz yolunda heyelan sonrası onarım tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement